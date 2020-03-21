СМИ сообщили о госпитализации Народной артистки России Нины Руслановой

Народная артистка России Нина Русланова обратилась за помощью к врачам, сообщают СМИ. По их данным, 74-летняя актриса была "госпитализирована из-за обострения хронического заболевания".

Уточнялось, что Нина Ивановна "почувствовала боль в области сердца из-за нарушения ритмов его работы" и самостоятельно вызвала "скорую".

Через некоторое время Олеся Рудакова, дочь Руслановой в комментарии Пятому каналу успокоила общественность, заверяя: с любимой артисткой все хорошо.

"Мы не в больнице, у нас все прекрасно", - сказала она в телефонном разговоре. Тем опровергая информацию о госпитализации Нины Ивановны.

Напомним, Русланова и ранее в последнее время обращалась к медикам. При этом информацию о тяжелом состоянии матери Олеся опровергает.

Нина Русланова родилась в 1945 году на Украине. Закончив театральное училище имени Щукина, служила в театре имени Вахтангова, откуда перешла в театр имени Маяковского. Дебют в кино - 1967 год.

На счету Руслановой порядка 150 ролей: "Тени исчезают в полдень", "Афоня", "Не стреляйте в белых лебедей", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза!", "Собачье сердце", "Вий".