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21.03.2020 16:18
Рубрика: Общество

Исследование: как социальная среда влияет на мозг мужчин и женщин

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Международная группа исследователей нашла доказательства того, что социальная среда оказывает разное влияние на мужчин и женщин. В статье, опубликованной в журнале Science Advances, ученые утверждают: в социальном мозге человека (social brain) существуют серьезные гендерные различия, что говорит о поведенческих различиях полов.

Благодаря развитию социальных нейронаук появилась так называемая концепция "социального мозга". Она объясняет, какие мозговые центры отвечают за адекватное распознавание сигналов, за взаимодействие в социуме. В основе концепции - идея, которая предположительно отвечает на вопрос, почему у приматов такой большой мозг. Причина - в необходимости обрабатывать огромные объемы социальной информации. "Поведение мужчин и женщин, возможно, сыграло уникальную роль в вероятной коэволюции увеличения объема мозга", - говорится в работе.

Фото: pixabay.com
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В этом контексте новое исследование показывает, что социальная среда формирует мужской мозг не так, как женский.

Команда ученых под руководством Ханны Кисоу из Рейнско-Вестфальского технического университета (Ахен, Германия) проанализировала фМРТ мозга 10 129 мужчин и женщин. Их особенно интересовал объем 36 различных областей мозга, и как он соотносится с социальной средой испытуемых. В частности, ученые брали во внимание размер домашнего хозяйства, был ли человек в браке, насколько крепки семейные отношения, какова степень социальной поддержки и частота социальных контактов.

Как и ожидалось, сообщает команда, четкие различия обнаружились в областях лимбической системы, таких как миндалина, и в вентромедиальной префронтальной коре (vmPFC), а также и в других областях мозга. Лимбическая система играет ключевую роль в обработке эмоций; префронтальная кора участвует в эмоциональном контроле, а также в принятии решений и реакции на социальные вызовы.

Исследование выявило гендерные различия в этих областях мозга. Как пример: у женщин, ведущих хозяйство большой семьи, удовлетворенных качеством социальных отношений, наблюдалось значительное увеличение объема миндалины и vmPFC. С другой стороны, низкая социальная поддержка, похоже, отразилась у мужчин на прилежащем ядре (является важной частью мезолимбического пути, участвующего в системе вознаграждений, формировании удовольствия, смеха, зависимости, агрессии, страха).

Фото: pixabay.com
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Кроме этого, ученые обнаружили различия в объеме vmPFC у одиноких мужчин и социально активных - различия, которые обычно не наблюдались в мозге женщин.

Таким образом, ясно, что одна и та же социальная среда может по-разному влиять на мозг мужчин и женщин. Но как это можно объяснить? Ходом эволюции полов, предполагают ученые.

"Социальное поведение мужчин и женщин сформировано различными потребностями и целями, которые привели к определенной нейрокогнитивной адаптации", - объясняет Кисоу. Например, женщины, как правило, имеют более тесные социальные связи и они лучше адаптируются к ситуации.

"В целом наше исследование поддерживает идею гендерно-ориентированных стратегий для успешной ориентации в социуме", - заключила команда.

Общество Наука

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