Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 19 марта 2020 года № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в целях реализации решений федеральных оперативных штабов, постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Установить, что:

на территории Республики Татарстан не допускается проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий с численностью участников 20 и более человек;

в случае невозможности отмены или переноса проведения спортивных соревнований они проводятся без участия зрителей с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима.

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, организациям и индивидуальным предпринимателям:

отменить командирование сотрудников за пределы Российской Федерации;

в случае невозможности отмены зарубежных командировок не допускать к работе сотрудников, а также лиц, контактировавших с больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) (далее - коронавирусная инфекция), в течение 14 календарных дней с даты прибытия на территорию Российской Федерации или контакта с больными с подозрением на коронавирусную инфекцию;

в случае возвращения из зарубежных стран сотрудников, выезжавших в отпуск либо по личным обстоятельствам за пределы Российской Федерации, не допускать их к работе и предупредить их о необходимости самоизоляции в течение 14 календарных дней с даты прибытия на территорию Российской Федерации.

3. Министерству промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан:

рекомендовать крупным работодателям создать оперативные штабы по организации неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции;

разработать механизм поддержки достаточности запасов товаров первой необходимости в организациях торговли.

4. Министерству здравоохранения Республики Татарстан:

обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с симптомами острых вирусных инфекций, в том числе внебольничными пневмониями, отбору биологического материала от больных и по показаниям для исследований на коронавирусную инфекцию;

обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь;

организовать ежедневное медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней всех граждан, прибывающих с территорий, неблагополучных по коронавирусной инфекции;

обеспечить проведение разъяснительной работы с населением о профилактике гриппа, острых вирусных инфекций, коронавирусной инфекции, внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

5. Организациям и индивидуальным предпринимателям:

не допускать оказания услуг по предоставлению кальянов для курения, применения кальянов в целях снижения рисков распространения вирусных инфекций;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на 14 календарных дней с даты прибытия на территорию Российской Федерации из стран с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, или контакта с больными с подозрением на коронавирусную инфекцию;

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение заключительной дезинфекции рабочих мест и помещений, где находился заболевший;

рекомендовать:

осуществить перевод работников на дистанционную форму работы;

регулярно проводить мероприятия по текущей дезинфекции рабочих мест и помещений, соблюдению режима проветривания помещений, наличию условий для мытья и обработки рук кожными антисептиками, наличию бактерицидных облучателей;

воздержаться от проведения на территории Республики Татарстан развлекательных мероприятий с 22.00 до 6.00 часов.

6. Государственному унитарному предприятию "Медицинская техника и фармация Татарстана" организовать обеспечение неснижаемого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети.

7. Министерству образования и науки Республики Татарстан, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, Совету ректоров вузов Республики Татарстан принять действенные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в образовательных организациях Республики Татарстан.

8. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) обеспечить проведение на территории Республики Татарстан комплекса противоэпидемических мероприятий по предотвращению завоза и распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции.

9. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" организовать освещение в средствах массовой информации проводимых в Республике Татарстан мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

10. Предложить Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан, Министерству внутренних дел по Республике Татарстан оказывать содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан), исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан и органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан в принятии мер по предотвращению завоза и распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции.

11. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Л.Р.Фазлееву.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







