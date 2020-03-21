Трамп предложил Ким Чен Ыну объединить усилия в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп направил личное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором выразил желание объединить усилия в борьбе с пандемией, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В послании говорится, что президент США готов к продвижению двусторонних отношений, а также к взаимодействию в противоэпидемической работе. "На него произвели впечатление усилия председателем КНДР по защите своего народа от серьезной угрозы эпидемии", - передает агентство детали личного письма.

Между тем обстановка с коронавирусом в США остается сложной. В стране зарегистрировано более 17300 инфицированных, из которых 224 умерли, сообщает институт Джона Хопкинса. Наиболее сильно от вируса пострадали Вашингтон и Нью-Йорк, в этих регионах от болезни соответственно погибли 74 и 39 граждан.

С целью предотвращения распространения коронавируса в нескольких штатах объявили чрезвычайное положение. Государство поощряет людей практиковать социальное дистанцирование и самоизоляцию. Президент Трамп ввел ЧП на федеральном уровне в связи с пандемией. Критики обвиняют главу администрации в том, что он не придал поначалу значения опасности коронавируса и не действовал с упреждением.