Ученые рассказали, как по почерку школьника определить склонность к профессии

Звучит фантастически? Вовсе нет, если допустить, что успешен в профессии прежде всего тот, кому свое дело нравится, к чему у него есть склонность. И главное, профессия соответствует индивидуально-психологическим особенностям личности.

В основе необычного метода профориентации, который предложили ученые Тверского госуниверситета, - графологический анализ.

Доцент кафедры "Психология" Тверского государственного университета Ирина Бариляк пояснила, что все профессии делятся на пять типов:

1. Тип: "человек-человек". Это профессии, связанные с общением - врачи, педагоги, адвокаты, социологи, полицейские и другие.

2. Тип: "человек - знаковая система". Это профессии, связанные с текстом, с математическими и знаковыми системами, схемами, картами, звуковыми сигналами - программисты, картографы, геодезисты, корректоры, редакторы.

3. Тип: "человек - природа". Это профессии, связанные с обслуживанием и охраной природы, исследованиями, преобразованием и переработкой в промышленности - микробиологи, биохимики, геодезисты, ветеринары, овощеводы, зоотехники, экологи, технологи.

4. Тип: "человек - техника". Это профессии, связанные с техникой и техническими системами - инженеры и техники различных специальностей, наладчики, машинисты, водители и другие.

5. Тип: "человек - художественный образ". Это творческие профессии - художники, журналисты, актеры, ювелиры.

- Мы обращали внимание на компактность или размашистость подписи, есть у нее удлинение или нет, на наклон - вправо или влево, различия в подписи, поставленной в свободном месте или обозначенном квадрате", - рассказала "РГ" Ирина Бариляк.

Какие выводы сделали психологи?

1.Если в подписи четко просматривается удлинение, то для человека, скорее всего, больше подойдут профессии, связанные с общением, творческие и т.д. А вот в программисты ему идти, скорее всего, не стоит.

2.Если в подписи левый наклон, это может говорить о расположенности человека к профессиям из группы "человек-знаковые системы".

3.Компактная, разборчивая подпись характерна для человека, у кого есть склонность к профессиям программиста, картографа, геодезиста. Одним словом, к профессиям из группы "человек-знаковые системы".

4.Читаемые округлые буквы подписи, каллиграфия говорят о склонности к творческим профессиям и профессиям, связанным с природой.

5.Подпись размашистая? Выпускнику подойдут все специальности из второго кластера, а вот специальности из группы "человек-знаковые системы" - вряд ли.

Ирина Бариляк рассказала, что в ближайшее время начнется еще одно серьезное исследование, которое позволит вести профориентационную работу в школах еще точнее.