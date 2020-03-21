Ученые рассказали, как по почерку школьника определить склонность к профессии

В основе необычного метода профориентации, который предложили ученые Тверского госуниверситета, - графологический анализ.
Доцент кафедры "Психология" Тверского государственного университета Ирина Бариляк пояснила, что все профессии делятся на пять типов:
1. Тип: "человек-человек". Это профессии, связанные с общением - врачи, педагоги, адвокаты, социологи, полицейские и другие.
2. Тип: "человек - знаковая система". Это профессии, связанные с текстом, с математическими и знаковыми системами, схемами, картами, звуковыми сигналами - программисты, картографы, геодезисты, корректоры, редакторы.
3. Тип: "человек - природа". Это профессии, связанные с обслуживанием и охраной природы, исследованиями, преобразованием и переработкой в промышленности - микробиологи, биохимики, геодезисты, ветеринары, овощеводы, зоотехники, экологи, технологи.
4. Тип: "человек - техника". Это профессии, связанные с техникой и техническими системами - инженеры и техники различных специальностей, наладчики, машинисты, водители и другие.
5. Тип: "человек - художественный образ". Это творческие профессии - художники, журналисты, актеры, ювелиры.
- Мы обращали внимание на компактность или размашистость подписи, есть у нее удлинение или нет, на наклон - вправо или влево, различия в подписи, поставленной в свободном месте или обозначенном квадрате", - рассказала "РГ" Ирина Бариляк.
Какие выводы сделали психологи?
1.Если в подписи четко просматривается удлинение, то для человека, скорее всего, больше подойдут профессии, связанные с общением, творческие и т.д. А вот в программисты ему идти, скорее всего, не стоит.
2.Если в подписи левый наклон, это может говорить о расположенности человека к профессиям из группы "человек-знаковые системы".
3.Компактная, разборчивая подпись характерна для человека, у кого есть склонность к профессиям программиста, картографа, геодезиста. Одним словом, к профессиям из группы "человек-знаковые системы".
4.Читаемые округлые буквы подписи, каллиграфия говорят о склонности к творческим профессиям и профессиям, связанным с природой.
5.Подпись размашистая? Выпускнику подойдут все специальности из второго кластера, а вот специальности из группы "человек-знаковые системы" - вряд ли.
Ирина Бариляк рассказала, что в ближайшее время начнется еще одно серьезное исследование, которое позволит вести профориентационную работу в школах еще точнее.