В Боснии и Герцеговине зафиксирован первый случай смерти из-за коронавируса

В Боснии и Герцеговине (БиГ) зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции (КВИ). "Женщина в возрасте 70 лет, имевшая хронические заболевания, умерла сегодня ночью, а сейчас подтвердилось, что она была заражена коронавирусом", - цитирует заявление директора больницы в Бихаче Хайрудина Хавича издание "Klix.ba".

По информации местных властей, всего в Боснии и Герцеговине зафиксировано 93 случая заражения КВИ.

Напомним, что, в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум.

"Я уверен, что работники сферы здравоохранения во всей БиГ делают все, что от них зависит, чтобы не допустить новой волны заболевших. Некоторые из сильнейших индустриальных стран крайне тяжело справляются с пандемией. Чего следует ожидать от БиГ, учитывая ее сложное устройство и множественные противоречия, существующие внутри политических структур?", - отметил сербский член боснийского Президиума Милорад Додик. При этом он подчеркнул, что человеческие жизни должны быть превыше всего для государства.

Следует отметить, что в Республике Сербской с сегодняшнего дня официально действует "комендантский час", в рамках которого после 20 часов до 5 утра вводится запрет на перемещение всех лиц любого возраста, за исключением сотрудников органов, выполняющих задания, а гражданам старше 65 лет вообще запрещено покидать свои дома до соответствующего распоряжения. Аналогичные меры могут быть приняты в ближайшее время и в мусульмано-хорватской федерации.

Между тем

Всемирно известный балканский режиссер Эмир Кустурица обратился к соотечественникам с призывом к бдительности и дисциплинированности. "Чем бы ни был этот вирус, сколько бы он не пробуждал желание выяснить, откуда он появился: природа ли его послала в наказание, или, как многие думают, - это начало биологической войны, нам необходимо выжить, - цитирует слова великого мастера издание "Курир". - Мы должны придерживаться дисциплины, требуемой от нас государством, иметь терпение, поскольку мы готовы и к молитвам, и к войнам".

Звезда российского кино Милош Бикович попросил поклонников, в том числе и из Республики Сербской, не падать духом и поддержать в столь трудный период медиков, которые борются с последствиями пандемии коронавируса. "Давайте вместе поддержим всех тех, кто работает на пределе своих сил, тех, кто измучен и изнурен борьбой. Им крайне важна наша поддержка и солидарность!" - написал Милош Бикович в Instagram.

К своим друзьям присоединился и Неманья Майдов, завоевавший титул чемпиона мира по дзюдо на международных соревнованиях в Венгрии "Будапешт-2017", признанный лучшим спортсменом Белграда в 2019 году, который проживает в Восточном Сараево. Он обратился к гражданам БиГ и Сербии со следующими словами: "Дорогие друзья! Я хотел бы попросить Вас оставаться дома, быть дисциплинированными. Положение такое, какое есть. Результат этой борьбы зависит от всех нас, от каждого в отдельности. Будьте ответственными".