В Боснии и Герцеговине зафиксирован первый случай смерти из-за коронавируса

Новости

Дибала и его девушка заразились коронавирусом 22:19
Вдове Юрия Любимова после ДТП потребуется еще одна операция 21:50
Кабмину представят предложения о развитии газификации населенных пунктов 21:32
СМИ сообщили о госпитализации Народной артистки России Нины Руслановой 21:31
Чудо техники. УАЗ с двигателем от самолета 21:18
Вышел новый трейлер сериала HBO "Беги" 21:16
В Госдуме поддержали закрытие фитнес-клубов в Москве 21:14
В НАО по факту крушения вертолета возбудили уголовное дело 20:56
На Кубани в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали 20:54
Банк России запустил обновленный официальный сайт 20:46
В Германии хотят разрешить отслеживать граждан в условиях пандемии 20:45
За сутки в Италии от коронавируса погибли 793 человека 20:19
ФХР прокомментировала отмену чемпионата мира по хоккею 2020 года 20:16
В Чехии начали штрафовать за выход на улицу без защитной маски 20:11
В Анапе два человека погибли при пожаре в частном доме 20:08
Белорусы будут возвращаться на родину российскими рейсами 20:02
В НАО разбился вертолет, погиб пилот 19:57
Все партии четвертого тура претендентов-2020 завершились вничью 19:55
Британские СМИ сообщили о пьяном дебоше, который учинил Шон Бин 19:55
В Тульской области диагностированы два новых случая COVID-2019 19:53
В Китае третьи сутки не зарегистрировано инфицированных коронавирусом 19:42
Умер музыкант и кинематографист Джерри Слик 19:35
В Москве подтверждены еще 6 случаев коронавирусной инфекции 19:30
Почему сейм Латвии оказался подвержен атаке коронавируса 19:17
Премьеры России и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество 19:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
21.03.2020 21:21
Рубрика: В мире

В Боснии и Герцеговине зафиксирован первый случай смерти из-за коронавируса

Текст: Александр Борисов (Сараево)
В Боснии и Герцеговине (БиГ) зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции (КВИ). "Женщина в возрасте 70 лет, имевшая хронические заболевания, умерла сегодня ночью, а сейчас подтвердилось, что она была заражена коронавирусом", - цитирует заявление директора больницы в Бихаче Хайрудина Хавича издание "Klix.ba".
Фото: Александр Борисов Фото: Александр Борисов
Фото: Александр Борисов

По информации местных властей, всего в Боснии и Герцеговине зафиксировано 93 случая заражения КВИ.

Напомним, что, в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум.

Фото: AP Photo/Vincent Yu
В Китае третьи сутки не зарегистрировано инфицированных коронавирусом

"Я уверен, что работники сферы здравоохранения во всей БиГ делают все, что от них зависит, чтобы не допустить новой волны заболевших. Некоторые из сильнейших индустриальных стран крайне тяжело справляются с пандемией. Чего следует ожидать от БиГ, учитывая ее сложное устройство и множественные противоречия, существующие внутри политических структур?", - отметил сербский член боснийского Президиума Милорад Додик. При этом он подчеркнул, что человеческие жизни должны быть превыше всего для государства.

За сутки в Италии от коронавируса погибли 793 человека
Почему сейм Латвии оказался подвержен атаке коронавируса

Следует отметить, что в Республике Сербской с сегодняшнего дня официально действует "комендантский час", в рамках которого после 20 часов до 5 утра вводится запрет на перемещение всех лиц любого возраста, за исключением сотрудников органов, выполняющих задания, а гражданам старше 65 лет вообще запрещено покидать свои дома до соответствующего распоряжения. Аналогичные меры могут быть приняты в ближайшее время и в мусульмано-хорватской федерации.

Между тем

Всемирно известный балканский режиссер Эмир Кустурица обратился к соотечественникам с призывом к бдительности и дисциплинированности. "Чем бы ни был этот вирус, сколько бы он не пробуждал желание выяснить, откуда он появился: природа ли его послала в наказание, или, как многие думают, - это начало биологической войны, нам необходимо выжить, - цитирует слова великого мастера издание "Курир". - Мы должны придерживаться дисциплины, требуемой от нас государством, иметь терпение, поскольку мы готовы и к молитвам, и к войнам".

Звезда российского кино Милош Бикович попросил поклонников, в том числе и из Республики Сербской, не падать духом и поддержать в столь трудный период медиков, которые борются с последствиями пандемии коронавируса. "Давайте вместе поддержим всех тех, кто работает на пределе своих сил, тех, кто измучен и изнурен борьбой. Им крайне важна наша поддержка и солидарность!" - написал Милош Бикович в Instagram.

К своим друзьям присоединился и Неманья Майдов, завоевавший титул чемпиона мира по дзюдо на международных соревнованиях в Венгрии "Будапешт-2017", признанный лучшим спортсменом Белграда в 2019 году, который проживает в Восточном Сараево. Он обратился к гражданам БиГ и Сербии со следующими словами: "Дорогие друзья! Я хотел бы попросить Вас оставаться дома, быть дисциплинированными. Положение такое, какое есть. Результат этой борьбы зависит от всех нас, от каждого в отдельности. Будьте ответственными".

В мире Европа Босния и Герцеговина Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Число инфицированных коронавирусом в России превысило 300 человек
В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат
В НАО разбился вертолет, погиб пилот
МИД отверг инсинуации об использовании РФ "энергетического оружия"
Куда обращаться "застрявшим" за рубежом гражданам РФ
Как живут Москва и Минск в условиях угрозы коронавируса