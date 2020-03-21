В Чехии начали штрафовать за выход на улицу без защитной маски

Первые случаи наложения крупного штрафа на лиц, вышедших на улицы без защитной маски из-за распространения коронавируса, зафиксированы в ряде чешских городов, сообщил представитель полиции Чехии Томаш Курта.

По его словам, в связи с введением общенационального карантина правительство рекомендовало гражданам не покидать дом без острой необходимости, а на улице в обязательном порядке носить защитную маску. В этой связи за невыполнение предписания двум гражданам в городе Дечин выписали штраф в размере порядка 430 долларов каждому.

Между тем число зараженных вирусом COVID-19 в Чехии составило 925 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Летальных исходов пока не зафиксировано. В субботу из пражской больницы выписали уже пятого пациента, излечившегося от коронавируса. В целях борьбы с пандемией запрещены посещения в больницах, проводятся выборочные проверки самочувствия водителей и пассажиров автомашин на границах.