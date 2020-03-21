В Киеве прекратит работу общественный транспорт

В Киеве с воскресенья, 22 марта, перестанут работать пассажирские перевозки, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, в ближайшее время по всей стране будут значительно ужесточены карантинные меры. "Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья", - написал министр в Facebook.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что с понедельника в столице будет остановлен общественный транспорт. Исключение будет сделано только для врачей, учителей, полиции, работников экстренных служб и некоторых других категорий. Градоначальник призвал граждан с пониманием отнестись к ситуации в целях борьбы с коронавирусом.

Между тем на Украине подтвержден 41 случай заражения коронавирусом, умерли трое заболевших, один пациент выздоровел, информирует министерство здравоохранения.