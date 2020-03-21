В Китае третьи сутки не зарегистрировано инфицированных коронавирусом

В Китае в течение трех суток не выявлено заболевших коронавирусом. В тоже время, зарегистрирован 41 новый случай болезни, которую привезли граждане, прибывшие из-за границы. Всего таких инфицированных насчитывается 269, сообщает национальная комиссия по вопросам здравоохранения.

По данным медиков, в Китае от COVID-19 в общей сложности умерли 3255 человек, в том числе совсем недавно семеро граждан в провинции Хубэй, откуда в декабре прошлого года началась эпидемия. Страна остается самой пострадавшей в мире от вируса с более чем 81 тысячей инфицированных.

Между тем Пекин предпринял меры по предотвращению второй волны заражения коронавирусом. Власти боятся завоза заболевания. В этой связи правительство приняло решение ввести карантин для всех, кто хочет въехать в китайскую столицу из-за границы. Некоторые рейсы в Пекин были перенаправлены в другие аэропорты.