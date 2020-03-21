В комитете ГД поддержали идею о внеочередной индексации пенсий и зарплат

В профильном комитете Госдумы назвали позитивной идею провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат всех работников. Однако посоветовали "все просчитать".

Ранее, как сообщала "РГ", с предложением на эту тему выступил руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он считает, что нужно во внеочередной порядке повысить пенсии и зарплаты работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. А чтобы у бизнеса для этого был стимул, парламентарий посоветовал снизить нормы начисления социальных страховых взносов для предпринимателей, которые согласятся на индексацию. Реализация инициативы, по мнению Миронова, поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

Депутат Госдумы от "Единой России", первый зампред Комитета по труду и социальной политике Михаил Тарасенко идею в целом поддержал. Однако он сделал оговорку: об исполнимости инициативы можно будет говорить только после проведения расчетов.

Тарасенко, которого цитирует РИА Новости, напомнил, что власти предпринимают ряд затратных мер для поддержки бизнеса на фоне пандемии вируса, что создает нагрузку на бюджеты разных уровней.

- Поэтому здесь надо, конечно, все считать. Это на уровне лозунгов не решается, - сказал он.

При этом депутат согласился с важностью сохранения покупательной способности населения, так как падение продаж даст дополнительный сбой производства.

Тарасенко также высказал уверенность, что реализация инициативы не обрушит рубль.