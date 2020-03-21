В Литве зафиксирована первая смерть от коронавируса

Пациент из возрастной группы риска скончался в ночь на субботу в больнице города Укмерге. Умерший был госпитализирован по другим причинам. Наличие коронавируса, который и привел к летальному исходу, выяснилось только после смерти, сообщила представитель министерства здравоохранения Литвы Юстина Петравичене.

По ее словам, принимаются меры для установления контактов пострадавшего. Ранее умершего не было в списках лиц с установленным диагнозом коронавирус. Пациент имел ряд хронических заболеваний.

Между тем в пятницу коронавирус был обнаружен у врача Укмергской больницы. В этой связи часть отделений закрыли, всех пациентов перевели в отделение паллиативного ухода.

По данным минздрава Литвы, в настоящее время выявлены 69 инфицированных. Первый случай передачи коронавируса здоровому человеку был зарегистрирован на территории республики 18 марта, до этого заболевали лишь граждане, побывавшие за границей.