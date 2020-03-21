В Минске сообщили о 76 случаях инфицирования коронавирусом

Сдержанный оптимизм, которого стараются придерживаться руководители почти десятимиллионной Беларуси, не исключает, к сожалению, и роста новых инфицированных граждан республики. Их число достигло 76, правда, пятнадцать человек вылечились и уже выписаны из клиник, сообщила в субботу пресс-служба Минздрава республики.

По ее официальным данным, с 23 января, когда началась процедура тестирования граждан на коронавирус, проведено уже более 20 тысяч исследований. В ведомстве добавили, что часть пациентов после прохождения лечения "получила отрицательные тесты и готовится к выписке", уточнив, что она состоится на следующей неделе.

Тем не менее, нервозность в обществе, вызванная мировой пандемией, заставила главу государства 21 марта на совещании с профильными структурами страны потребовать разобраться с распространителями фейков о смертях из-за инфекционного заболевания, передает его пресс-служба. Президент дал строгое указание разобраться с "негодяями, которые вбрасывают эти фейки". Тем более, что, по его словам, за последние сутки в белорусской столице проведено около тысячи тестов на наличие коронавируса и все результаты оказались отрицательными.

"Это хорошо, но расслабляться нельзя", - предупредил президент. Он поручил председателю верхней палаты парламента РБ Наталье Кочановой взять под особый контроль работу с основной группой риска - пожилыми людьми. "Дело не в коронавирусе: у нас и других вирусов хватает", - резюмировал Лукашенко.