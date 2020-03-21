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21.03.2020 23:56
Рубрика: В мире

В Швейцарии разработали интернет-анкету для защиты от COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Службы здравоохранения Швейцарии предложили гражданам виртуальный тест: ответив на простые вопросы онлайн анкеты, человек получает на экране компьютера ответ с оценкой риска заражения COVID-19 и рекомендациями, что ему делать дальше. Об этом проекте CoronaCheck рассказала швейцарская "Наша газета".

Фото: Джоэл Ковски / НАСА через AP
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В условиях пандемии серьезно возрастает нагрузка на медицинские учреждения. Поэтому онлайн-анкетирование преследует две главные цели: успокоить граждан, подсказав им до обращения к врачу самый правильный алгоритм действий в зависимости от самочувствия и других факторов риска. А во-вторых, снизить нагрузку на врачей, "отсеяв" здоровых людей, а также тех, у кого респираторное заболевание протекает в легкой форме.

Чтобы пройти виртуальное тестирование, не обязательно находиться в Швейцарии. Хотя анкета изначально разработана на французском языке, но с помощью автопереводчика ее можно заполнить, например, на русском - и рекомендации в этом случае также выдаются на русском языке.

В мире Европа Швейцария Распространение коронавируса COVID-19

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