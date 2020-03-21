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21.03.2020 16:10
Рубрика: В мире

В Сингапуре россиянка заболела коронавирусом

Текст: Александр Саможнев

Гражданка России, работающая в Сингапуре, заболела коронавирусом после посещения Индии. Проведенный 20 марта тест оказался положительным. 36-летняя женщина помещена в государственную больницу КК Hospital, говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Фото: Андрей Золотов-мл.
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По данным ведомства, общее число инфицированных коронавирусом составило 432, 140 пациентов полностью выздоровели, двое скончались. Выявлено также 47 новых случаев заболевания, при этом 39 человек заразились во время поездок в Австралию, Европу, а также государства Юго-Восточной Азии.

По словам премьер-министра Ли Сянь Луна, в Сингапуре не планируется объявлять высший уровень угрозы в связи с пандемией. Однако правительство рекомендовало гражданам воздержаться от поездок за рубеж. Кроме того, с 20 марта все прибывающие из-за границы должны находиться на домашнем карантине в течение 14 дней.

В мире Юго-Восточная Азия Сингапур Распространение коронавируса COVID-19

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