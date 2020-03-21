В Сингапуре россиянка заболела коронавирусом

Гражданка России, работающая в Сингапуре, заболела коронавирусом после посещения Индии. Проведенный 20 марта тест оказался положительным. 36-летняя женщина помещена в государственную больницу КК Hospital, говорится в сообщении министерства здравоохранения.

По данным ведомства, общее число инфицированных коронавирусом составило 432, 140 пациентов полностью выздоровели, двое скончались. Выявлено также 47 новых случаев заболевания, при этом 39 человек заразились во время поездок в Австралию, Европу, а также государства Юго-Восточной Азии.

По словам премьер-министра Ли Сянь Луна, в Сингапуре не планируется объявлять высший уровень угрозы в связи с пандемией. Однако правительство рекомендовало гражданам воздержаться от поездок за рубеж. Кроме того, с 20 марта все прибывающие из-за границы должны находиться на домашнем карантине в течение 14 дней.