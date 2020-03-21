Вице-президент США Пенс пройдет тест на коронавирус

Вице-президент США Майк Пенс объявил на брифинге, что вынужден пройти вместе с супругой тест на коронавирус, так как его помощник инфицирован. Об этом стало известно в пятницу.

"Я рад сообщить, что у помощника все хорошо. Уже несколько дней у него были легкие симптомы простуды. С понедельника он не посещал офис и не имел прямых контактов с начальством", - цитирует информагентство Reuters политика.

По словам Пенса, состояние здоровья у него нормальное. Врачи не уверены в необходимости проведения теста. Тем не менее, создается уникальная ситуация, что он, как вице-президент и руководитель специальной комиссии Белого дома по коронавирусу, должен подвергнуться такому испытанию.