Врачи рассказали об изменении возрастной структуры больных COVID-2019

Итальянские медики опровергли распространенное представление о том, что коронавирус, наиболее опасный для пожилых людей, якобы не представляет серьезной угрозы для молодых пациентов.

Sky News приводит слова руководителя отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии доктора Антонио Песенти, который заявил, что многие молодые люди попадают в больницу с тяжелыми случаями коронавируса.

"50 процентов наших пациентов в отделении интенсивной терапии, которые являются наиболее тяжелыми, старше 65 лет. Но это означает, что остальные 50 процентов - моложе 65 лет. У нас довольно много пациентов, которым 20 или 30 лет, и они также находятся в тяжелом состоянии, как и пожилые люди", - говорит он.

Доктор Пезенти отмечает, что единственным различием между двумя группами пациентов заключалось в том, что "молодые люди обычно более здоровы, поэтому их выживаемость выше".

Также в публикации сообщается, что примерно четверть из 28 000 итальянских пациентов с коронавирусом находятся в возрасте от 19 до 50 лет. И тот факт, что представители старшего поколения с большей вероятностью умирают от вируса, вовсе не означает, что молодые люди менее подвержены заражению и, заразившись, смогут избежать тяжелой стадии заболевания.

Между тем исследования в США показали, что 705 из первых 2500 пациентов с коронавирусом были в возрасте от 20 до 44 лет. Причем из этих 705 человек более 15 процентов нуждались в стационарном лечении, а четыре процента - в интенсивной терапии.

В материале говорится, что Великобритания не публикует данные о возрасте заболевших, однако уже известно о пяти умерших от коронавируса, которые имели серьезные проблемы со здоровьем, но при этом были моложе 60 лет.

От тяжелой формы коронавируса могут также страдать маленькие дети. Обследование более 2000 младенцев с COVID-19 показало, что в 11 процентах случаев их состояние классифицировалось как тяжелое или критическое.