Всех врачей и медсестер России зарегистрируют в единой базе

Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Время регистрации предельно короткое - всего два дня.

Решение направлено на то, чтобы стимулировать медицинские организации, которые пока не подключены к ЕГИСЗ, к ней подключиться, а также стимулировать формирование давно запланированного Федерального регистра медицинских работников. Создание такого регистра предусмотрено в федеральном законе "Об охране здоровья граждан", пояснили "РГ" в Минздраве.

"Это плановая история, но теперь решено было ускорить этот процесс", - уточнил собеседник "РГ".

Напомним, с прошлого года Минздрав ввел обязательную аккредитацию выпускников ординатур по узким медицинским специальностям, а также начал выстраивать систему модульного дополнительного образования, подразумевающую, что завершение каждого этапа обучения доктор также должен закрепить соответствующей аккредитацией.

Как ранее пояснили в министерстве, была поставлена задача до 2021 года распространить эту новую систему переподготовки не только на молодых специалистов - выпускников медицинских вузов, но вообще на всех врачей. Для них в этой системе предусмотрена повторная аккредитация каждые пять лет.

Собственно, создание Федерального регистра врачей - одно из важных звеньев в выстраивании этой новой системы, направленной на постоянное повышение профессионализма и компетенций врачей.