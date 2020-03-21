За сутки в Италии от коронавируса погибли 793 человека

По данным департамента гражданской обороны, за одни сутки в Италии от коронавирусной пандемии скончалось 793 человека, 546 из которых приходятся на Ломбардию. Общее число погибших достигло отметки 4825 человек, а выздоровевших - 6072.

В последние дни страна, по всей территории которой действует карантин, бьет один рекорд смертности за другим. Данные за 21 марта на данный момент считаются самыми рекордными. Средний возраст умерших в Италии - 78,5 лет.

Как будет развиваться ситуация дальше, предсказать никто не может. По мнению некоторых вирусологов, высокая смертность в Ломбардии объяснится тем, что в этом регионе вирус начал мутировать.