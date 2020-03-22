Александр Митта: "Дубль дв@" - это Оскар "Российской газеты"

Александр Митта, режиссер, лауреат приза "За выдающийся вклад в киноискусство":

- Кино сегодня и снять-то нелегко, а посмотреть еще труднее - ведь нигде не показывают. В интернете фильмов крутится много, но важно, чтобы была предварительная квалифицированная селекция - когда тебе показывают гарантированно качественное кино. А на "Дубль дв@" программа всегда серьезная и хорошо сбалансированная, в ней хорошо отражены современные тенденции кино, и она адресована не рафинированным знатокам, а обычному зрителю, каких большинство. Кино, которое разговаривает эмоциями, - вот как можно определить кредо этого фестиваля. Я бы назвал его "Оскаром" по версии "Российской газеты": здесь показывают лучшее, что создано российским кино. И часто открывают публике картины, которым не повезло в нашем прокате. Например, мой фильм "Затерянный в Сибири" имел в России печальную судьбу: его показали многие фестивали мира, номинировали на "Золотой глобус", а в России он пришелся как раз на 90-е годы, когда в кинотеатрах продавали мебель, и картину здесь никто не видел. И вот именно на фестивале "Дубль дв@" фактически состоялась ее премьера.

Александр Прошкин, режиссер, лауреат приза "За выдающийся вклад в киноискусство":

- "Дубль дв@" - один из немногих фестивалей с человеческим лицом: без интриг, без склок, без партий. Это просто живое человеческое дело. И оно чрезвычайно полезно, потому что авторитет "Российской газеты" поддерживает интерес к российскому кинематографу, а возможности интернета бесконечны. Когда говорят, что наше кино "отстойное", это глубочайшая неправда. Я много езжу по городам, и всегда каждый показ заканчивается разговором со зрителями, и всегда люди говорят о том, как им не хватает российского кино. Я желаю этому фестивалю столетнего юбилея. Он организован очень чистыми людьми, за всем этим стоят светлые души, энтузиазм и искренняя любовь к кинематографу. И картины, представленные в конкурсе, - по большей части очень человеческие работы.

Михаил Косырев-Нестеров, режиссер. Гран-при "Дубль дв@" ("Поездка к матери"):

Это очень редкая, почти уникальная возможность настоящего общения кинематографистов со зрителями. Бывают, конечно, встречи и на обычных фестивалях, но там они чаще всего превращаются в монолог режиссера, а зрители не успевают сказать о своих впечатлениях, хотя бы просто их сформулировать. На "Дубль дв@" им предоставлено слово, и они пишут удивительные тексты. Потрясающие бывают рецензии на фестивальном форуме, их вдохновляющий эффект огромен. Спасибо фестивалю за такую возможность почувствовать зрителя - не абстрактного, а живого и неравнодушного.

Владимир Хотиненко, режиссер. Гран-при "Дубль дв@" ("Наследники"):

"Дубль дв@" - дело не только интересное, но и чрезвычайно современное. При сегодняшнем состоянии нашего кино это еще один очень важный и весьма эффективный способ вернуть интерес публики, который, к сожалению, в последние десятилетия был, мягко говоря, слегка потерян. Поэтому я считаю онлайн-фестиваль очень своевременным и, чем могу, постараюсь быть ему полезным.