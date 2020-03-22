Американская телеведущая Опра Уинфри запустила сериал о коронавирусе

Известная американская телеведущая Опра Уинфри запустила новый документальный сериал для Apple TV+ о пандемии коронавируса под названием Oprah Talks COVID-19 ("Опра говорит о COVID-19").

В первом эпизоде Уинфри беседует с актером Идрисом Эльбой и его женой Сабриной Дауэр о сложившейся ситуации, после того как анализ у женщины показал положительный результат на коронавирус. Общение происходит дистанционно, через интернет.

В субботу телеведущая в своем микроблоге в Twitter опубликовала анонсирующий видеоролик к первому эпизоду. "Один из плюсов всей этой драмы заключается в том, что мы вынуждены думать все вместе как человеческая раса", - заявил Эльба на видеозаписи.

Новые серии будут выходить еженедельно. Сериал можно смотреть бесплатно здесь.