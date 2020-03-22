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Рубрика: В мире

Анализ вице-президента США Пенса на коронавирус оказался отрицательным

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Анализы вице-президента США Майка Пенса и его супруги Карен на коронавирус дали отрицательный результат. Об этом сообщила пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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Пенс координирует работу Белого дома по борьбе с коронавирусом. Он согласился сделать тест после того, как вирус был подтвержден у одного из сотрудников аппарата вице-президента, пишет РИА Новости.

Ранее анализ сдал президент США Дональд Трамп по рекомендации своего лечащего врача. У главы Белого дома также не обнаружили признаков вируса.

Соединенные Штаты стали третьими в мире (после Китая и Италии) по числу подтвержденных случаев нового коронавируса. В стране заразились 25,5 тысячи человек, скончались - 307. За последнюю неделю число заражений в США увеличилось в десять раз.

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