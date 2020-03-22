Банк России проведет курс финансового оздоровления граждан

Банк России поддержит граждан, экономику и финансовый рынок в условиях распространения коронавируса и снижения цен на нефть. Помощь по всем направлениям станет в основном адресной. Банк России, по-видимому, пока не считает происходящее в экономике долгосрочным источником проблем, поэтому не стал менять ключевую ставку.

На фоне пандемии коронавируса и в России, и в мире замедляется спрос (в связи с карантинами, удаленным форматом работы, закрытием границ). У людей меньше возможностей приобретать товары и услуги, что создает давление на бизнес, а значит, и на доходы граждан, отмечает глава Банка России Эльвира Набиуллина. В среднесрочной перспективе такой расклад, замедляя экономическую динамику, логично будет тормозить и рост потребительских цен. Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС

Новые меры поддержки Банка России направлены на поддержание способности финансового сектора предоставлять ресурсы экономике, на защиту интересов пострадавших от пандемии граждан и доступность платежей для населения, а также на адаптацию финансового сектора к действию ограничительных мер по борьбе с вирусом.

Так, ЦБ порекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и кредитным кооперативам реструктурировать долги и не начислять штрафы и пени тем заемщикам, у которых обнаружен коронавирус. Схожие рекомендации регулятор дал и страховым компаниям.

Также в связи с распространением коронавируса Банк России может ограничить предельные комиссии по эквайрингу при оплате картами онлайн-заказов продовольствия и лекарств.

Кроме того, с 1 мая банки не смогут взимать комиссии с физлиц за переводы в Системе быстрых платежей на сумму до 100 тысяч рублей в месяц.

Проценты по кредитам и вкладам могут вырасти, но максимум на 1 процент

Для поддержки ипотеки Банк России снизил надбавки к коэффициентам риска по жилищным кредитам, которые будут предоставлены с 1 апреля. Это решение поможет заемщикам с низким первоначальным взносом и высоким отношением долг/доход. Для ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 10%), погашаемых за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере погашения кредита.

Малый и средний бизнес в условиях пандемии - один из самых уязвимых секторов экономики. Поэтому Банк России расширил программу по рефинансированию кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Помимо инструмента, направленного на ограничение процентных ставок по кредитам заемщикам, вводится новый инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд рублей для поддержания объемов кредитования МСП. В рамках обоих инструментов с 23 марта процентная ставка ЦБ устанавливается в размере 4%. Конечная ставка по кредитам для МСП не должна превышать 8,5%, отраслевые ограничения на кредитование снимаются.

По мнению ЦБ, повышенный потребительский спрос на продукты из-за коронавируса, снижение цен на нефть и, соответственно, курса рубля создают краткосрочные условия для разгона потребительских цен. Но потом с инфляцией все будет совсем не так. На фоне распространения эпидемии и в России, и в мире замедляется спрос (в связи с карантинами, удаленным форматом работы, закрытием границ). У людей меньше возможностей делать покупки товаров и услуг, это создает давление на бизнес, а значит, и на доходы граждан, отметила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. В среднесрочной перспективе это будет, напротив, тормозить инфляцию, рассчитывают в ЦБ.

Таким образом, инфляция в 2020 году действительно не только догонит с текущих очень низких позиций цель Банка России "вблизи 4%", но даже может и превысить ее, допустила Набиуллина. Но в 2021 году баланс должен восстановиться, а инфляция - вернуться к цели.

С учетом баланса рисков для экономики, инфляции и стабильности финансового сектора Банк России в итоге решил не менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 6% годовых. Впрочем, Набиуллина допустила на ближайших заседаниях и повышение, и понижение ключевой ставки - все в зависимости от ситуации на финансовом рынке. По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, ЦБ на следующем заседании в апреле возьмет еще одну паузу по ставке, тогда как во втором полугодии потенциально может открыться окно для ее понижения. Ключевая ставка на конец года может составить 6,25%, если же цена на нефть и курс рубля более устойчиво останутся на текущих уровнях - то может вырасти вплоть до 7%, допускает экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Софья Донец.

Нынешнее сохранение ставки, впрочем, не означает, что банки не станут менять ставки по кредитам и вкладам - они определяются еще и происходящим на рынке, особенно ростом доходности гособлигаций. Поэтому в ближайшие месяцы не исключено небольшое повышение ставок банками, но оно вряд ли превысит даже 1 процентный пункт, говорит директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

В частности, некоторые банки уже начали поднимать ставки по ипотеке. По словам Набиуллиной, поведение ставок по жилищным кредитам в этом году также будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Но в период до 2024 года, как предусмотрено тематическим нацпроектом, они должны опуститься до 7-8%, рассчитывает глава Банка России. В феврале, еще до дестабилизации рынков, средние ставки по ипотеке, по данным регулятора, находились на историческом минимуме - 8,84%.

Как у них

Деньги попали под раздачу

Банк России против прямых выплат гражданам для стимулирования спроса, как это предлагается делать в США. Там обсуждаются выплаты семьям с доходами менее 75 тысяч долларов в год - по 1200 долларов на каждого взрослого и по 500 долларов на ребенка.

Это стимулирование спроса через "разбрасывание денег с вертолета". Ранее ведущие мировые центробанки для ликвидации дефицита долларовой ликвидности обнулили свои ставки и запустили беспрецедентные программы количественного смягчения (QE) - впрыскивания денег в экономику через выкуп долговых активов. Европейский центробанк, увеличив QE, не стал, впрочем, опускать ставку еще дальше в отрицательную зону - негативный эффект для банков и сбережений от этого слишком высок. От количественного смягчения выигрывают участники финансовых рынков, а "вертолетные" деньги должны поддержать реальную экономику, рассчитывает аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон.

"В нашей ситуации такой необходимости (в прямых выплатах. - Прим. ред.), конечно, нет, - сказала Эльвира Набиуллина. - У нас и по ставке есть большой задел, что называется, и другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы". Она напомнила, что к поддержке спроса через прямые выплаты гражданам прибегают, когда остальные меры исчерпаны. То есть базовые процентные ставки снижены до нуля или отрицательных значений, ведутся обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, "раздуты" балансы центробанков.

По словам Набиуллиной, эффект подобных мер тяжело оценить. "Очень много вопросов к тому, что деньги именно дойдут до потребителей и вызовут соответствующий рост потребительской склонности и стимулируют спрос", - сказала она.