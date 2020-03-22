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22.03.2020 16:50
Рубрика: Власть

Банду не создавал

Бизнесменов нельзя будет привлекать по статье о преступном сообществе
Текст: Наталья Козлова
Хорошая новость для бизнес- и юридических сообществ пришла из Государственной Думы. Парламентарии приняли в третьем чтении пакет поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые ранее внес президент Владимир Путин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законодательные инициативы устраняют один из самых жестких на сегодня рычагов давления на коммерсантов. В документе это названо "избыточным уголовно-правовым регулированием в сфере экономических отношений".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Статью, в которой говорится о создании преступного сообщества, теперь в бизнесе знают практически все. Статья считается одной из самых суровых, если судить по срокам и количеству нулей в цифре штрафов.

Заключенный одной из тверских колоний Бека Шургая проработал руководителем коммерческой фирмы ровно 4 месяца. О нем в редакцию "РГ" написали его родители. Мужчина, вернувшись из многолетней заграничной командировки, толком не успел порадоваться, что быстро нашел дома хорошую работу, когда ему предложили должность руководителя коммерческой организации. Он фактически и не начал работу, когда его и главного бухгалтера фирмы задержали. Хозяина бизнеса не нашли или не искали. А вот директора и бухгалтера обвинили в создании преступного сообщества, дали умопомрачительный срок и отправили за решетку. Точно в таком положении сегодня сотни, если не тысячи коммерсантов. Ответственность за организацию преступного сообщества и участие в нем появилась в нашем Уголовном кодексе в 1996 году. Причина появления была понятна - надо было что-то делать с расплодившимися организованными преступными группировками. Считается, что именно эта статья - 210 УК РФ - должна была помочь. Ведь по ней можно было привлекать к ответственности криминальных авторитетов, которые сами лично не грабили и не убивали, но руководили этим. Статья вышла жесткой - за создание преступного сообщества прописали наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет и штраф до 5 миллионов рублей. За участие в организованном преступном сообществе - от 7 до 10 лет со штрафом до 3 миллионов. А вот если человек присутствовал при собрании организаторов сообщества, то ему были положены такие же сроки, как за создание организации, только со штрафом до миллиона рублей.

Под действие статьи 210 УК не подпадают учредители, участники, руководители, работники юрлиц

Судить по статье 210 УК РФ другие организации стало возможно после 2009 года. Тогда в УК РФ были внесены изменения в соответствии с Конвенцией против транснациональной организованной преступности, которую приняли в Нью-Йорке в 2000 году. С этого времени главной отличительной чертой ОПС стала не "сплоченность", как это было до этого, а "структурированность" .

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Бизнес под эту поправку попадал очень хорошо. Любую организацию предпринимательской структуры реально стало "уложить" в это определение. Уголовные дела на бизнесменов с этого момента стали множиться с невиданной скоростью.

Теперь под действие этой статьи не подпадают учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники юридических лиц или их структурных подразделений. Исключение - случаи, когда коммерческая организация или ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

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