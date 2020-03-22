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22.03.2020 14:50
Рубрика: В мире

Бумажные деньги из-за коронавируса в ряде стран помещают на карантин

Текст: Ариадна Рокоссовская
Бумажные деньги в Польше, Венгрии, Китае, Южной Корее и некоторых других странах из-за коронавируса помещают на карантин.

ВОЗ рекомендует пользоваться безналичным расчетом, поскольку банкноты могут стать переносчиками COVID-19. Ученые считают, что деньги - это один из наиболее загрязненных предметов повседневного использования, а коронавирус может сохраняться на поверхности купюры до десяти дней.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Тем не менее сразу отказаться от расчетов посредством бумажных денег невозможно, поэтому в некоторых странах мира предпринимают попытки их обеззараживания. Первым такую практику начал Центральный банк Китая. Местные коммерческие банки дезинфицируют банкноты при помощи ультрафиолета или высокой температуры, после чего помещают их на карантин на 7-14 дней.

На днях и национальный банк Польши успокоил население, что "польские банкноты проходят карантин, и с их помощью можно совершать платежи". Как сообщили местные СМИ, в ЦБ все поступающие туда из коммерческих банков наличные деньги обеззараживают при помощи высокой температуры, после чего их помещают на две недели на карантин.

Венгерская газета Ripost цитирует сообщение своего Центробанка, что ежедневно из оборота в стране изымаются банкноты на сумму несколько миллиардов форинтов. Они в течение двух недель хранятся в закрытых контейнерах, а затем проходят через "тоннель", в котором поддерживается температура 160-170 градусов. Так же на две недели запирают в сейфах банкноты в Южной Корее.

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