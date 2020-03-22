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22.03.2020 20:51
Рубрика: Экономика

Нефтяники придержат доллары на будущее

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8115)
Цены ниже 30 долларов за баррель могут заставить нефтедобывающие компании снизить объем своих инвестиционных программ. Под угрозой остановки или переноса сроков запуска окажутся многие новые проекты в Восточной Сибири, Арктике, на арктическом шельфе и разработка трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Если раньше начать их не позволяло участие России в ОПЕК+, то теперь это стало невозможно из-за низких цен на нефть.

Себестоимость добычи нефти в России с учетом всех затрат и налогов оценивается в диапазоне от 25 до 60 долларов за баррель. На действующих месторождениях рентабельной может оставаться добыча и при ценах на "черное золото" ниже этих цифр. Операционные (повседневные) издержки на производство нефти в России сравнительно невелики, на большинстве действующих месторождений они не превышают 6 долларов за баррель. Если цены на нефть позволяют отбивать операционные расходы и часть капитальных затрат (вложения в обустройство участка, строительство инфраструктуры, организацию добычи и прочее) или месторождение запущено давно и успело окупить капитальные затраты, то производство нефти на нем останется выгодным.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Поэтому даже при нынешних котировках барреля добыча нефти в России не остановится, а, возможно, даже будет расти. Совсем другое дело - освоение новых регионов нефтедобычи в Восточной Сибири и Арктике с суровым климатом, дефицитом рабочих рук, где надо почти с нуля создавать инфраструктуру. Это требует солидных инвестиций, но при существующих ценах на нефть выгода от подобных вложений становится иллюзорной. То же самое касается разработки ТРИЗ и новых проектов на арктическом шельфе, делать которые считалось нерентабельными даже при 60 долларах за баррель.

Теперь на этих территориях может снизиться объем геологоразведки, то есть работы на будущее отрасли. Зачем что-то искать там, где ничего не собираешься добывать. "В России очень мало новых нефтяных провинций, в основном идет доразведка. В дальнейшем геологическом изучении нуждается Восточная Сибирь и Арктика, но при низких ценах их разработка нецелесообразна", - считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.

Ранее запуску новых проектов мешало соглашение ОПЕК+, теперь - низкие цены на нефть

Пока о снижении вложений в нефтедобычу заявили в основном иностранные компании. Антирекорд побила саудовская Saudi Aramco, объявившая о сокращении капитальных вложений на 10-15 млрд долларов. Из российских нефтедобытчиков об уменьшении инвестиций объявил "ЛУКОЙЛ", который сократит инвестиционные и эксплуатационные расходы на 1,5 млрд долларов, большей частью за счет "вновь начинаемых проектов". Это составляет около 17% от общей суммы запланированных вложений. "Роснефть" даже в условиях отказа от новых проектов по геологоразведке может добывать около 22 лет, не снижая объем добычи, сказал глава компании Игорь Сечин в интервью каналу "Россия 24".

Компании снова сосредоточатся на интенсивной добыче легкоизвлекаемых ресурсов и будут откладывать освоение трудных месторождений, считает аналитик "Финам" Алексей Калачев. С точки зрения эффективности им нет смысла вкладывать сегодняшние дорожающие нефтедоллары в будущие дешевеющие ресурсы.

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