Что разрешат школам на дистанционке

Рассказываем, что временно разрешат школам и колледжам, если проект будет принят.

Дистанционное обучение для школ и колледжей - дело новое, но не такое уж необычное. Подготовка к новой цифровой школьной реальности идет давно. Временный порядок сопровождения образовательных программ начального, общего, среднего общего, среднего профессионального и дополнительного образования ориентирует школы, и колледжи, и центры допобразования на документ, который разработан в России еще в 2017 году.

Напомним, что в нем:

1. Электронное обучение может использоваться при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации учеников.

2. Местом учебы, независимо от того, где находится ученик или студент, считается образовательная организация или филиал.

3. Школа или колледж обязаны обеспечить ученика профессиональными кадрами, которые владеют новыми технологиями.

4. Школы или колледжи самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической помощи ученикам и студентам. В том числе - в форме индивидуальных консультаций.

5. Школы или колледжи сами определяют соотношение объема занятий, когда педагог непосредственно общается с учеником. Допускается отсутствие занятий в аудитории.

6. Учебные занятия могут быть в виде онлайн курсов с открытым доступом.

7. Если обучающийся прослушал модуль или курс онлайн в другой организации и получил документ об этом, его "родная" образовательная организаций зачитывает результат.