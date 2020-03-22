Что важнее: капитал или жизнь?

Погасить панику на фондовом рынке США можно лишь опираясь на конкретные результаты борьбы с COVID-19.

13 февраля этого года Ричард Берр, возглавляющий Комитет по разведке Сената США, распродал объемный портфель принадлежащих ему и его жене акций, общая стоимость которых оценивается примерно в 0,63 - 1,72 миллиона долларов. Ценные бумаги были проданы в несколько этапов, при этом заключено в общей сложности 33 сделки. Менее чем через неделю после продажи Берром акций американский фондовый рынок обрушился.

Должность главы Комитета по разведке Сената давала Ричарду Берру возможность получать самую актуальную информацию о распространении эпидемии коронавируса (COVID-19). Между тем седьмого февраля на сайте телекомпании Fox была опубликована его статья, в которой утверждалось, что США намного лучше других государств мира подготовлены к борьбе с любой эпидемией и волноваться не стоит. А затем последовала упомянутая продажа акций…

Помимо Ричарда Берра, в тот же период еще три американских сенатора также продали часть своих финансовых активов. В частности, в центре внимания прессы и публики оказалась небезызвестная Келли Лоффлер. Первую продажу акций она осуществила 24 января, в день, когда прошло закрытое совещание сенатского комитета по здравоохранению, посвященное коронавирусу.

Действия политиков вызвали возмущение американского народа. Известные журналисты в США даже потребовали от Ричарда Берра добровольно уйти в отставку, обвинив его в злоупотреблениях, инсайдерской торговле акциями и сокрытии важной информации о последствиях пандемии коронавируса.

Граждане США ясно увидели, что для ряда американских политиков неизменно главным остается принцип "капитал превыше всего". Жизнь и здоровье простых людей для них ничего не значат. В условиях столь серьезной пандемии подобная логика представляется крайне безответственным подходом к здоровью и безопасности нации.

Факты показывают, что американское правительство борется с эпидемией неэффективно. С 20 января, когда в США был зарегистрирован первый случай заражения COVID-19 и вплоть до 13 марта, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении в стране общенационального режима чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса нового типа, прошло почти два месяца. Одна из главных причин такой медлительности - боязнь негативного влияния принятия такого решения на национальную экономику.

Но ведь вирус не исчезнет сам собой в результате политических мер. И, как говорится в поговорке, "шила в мешке не утаишь". В результате наблюдалось еще одно странное явление: реакция правительства США на эпидемию была замедленной, в то время как меры по спасению рынка начали приниматься довольно быстро.

Впрочем, результатов это не принесло - рынок спасти не удалось. С девятого марта из-за резкого падения американские биржи временно приостанавливали торги целых четыре раза. 20 марта основные фондовые индексы США продолжили резкое падение, а индекс Dow Jones Industrial Average опустился до рекордно низкой отметки в 19173,98 пункта.

Судя по всему, политики США так и не поняли, что полагаться исключительно на меры, направленные на спасение рынка, бесполезно. Погасить панику на фондовом рынке можно лишь опираясь на усилия и конкретные результаты борьбы с эпидемией COVID-19.

Еще больше удручает то, что подход "капитал превыше всего" затронул и само выявление коронавируса нового типа в США. Этот процесс идет в США очень и очень медленно и называет массу нареканий со стороны народа и экспертов страны.

Хочешь пройти тест на коронавирус нового типа в США? Газета The New York Times дает на этот вопрос ироничный ответ: "Сперва убедись, что ты достаточно богат для этого!". Вплоть до сегодняшнего дня подать заявку на тестирование на коронавирус нового типа в США крайне трудно.

18 марта на пресс-конференции в Белом доме один из журналистов задал президенту США Дональду Трампу такой вопрос: "Могут ли люди, имеющие связи, пройти тест на коронавирус быстрей других, в первую очередь?" Он ответил: "Нет", но поспешно добавил: "Может быть, такова жизнь. Подобные ситуации встречаются". Это "попущение и оправдание корысти" тотчас же буквально взорвало социальные сети США. В очередной раз проявились глубокие проблемы общества страны - социальная несправедливость, присвоение капитала, ущемление и размывание общественных интересов и др. Все из-за огромного разрыва между богатыми и бедными, ведь по факту в Штатах одному проценту самых богатых людей принадлежит 40 процентов богатств страны. Все это отражает недостатки системы государственного устройства США.

19-го марта трое американских ученых из Гарвардского университета, Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета Сан-Диего опубликовали статью в британской газете The Guardian, в которой говорится: "Если мы не будем действовать достаточно быстро, число погибших от коронавируса в США превысит число смертей в двух мировых войнах вместе взятых".

Столкнувшись со столь серьезной эпидемической угрозой, когда остро стоит вопрос жизни и смерти, подход "Может быть, такова жизнь" - это однозначно неправильный подход. Можно ли решить эту проблему прямо, прозрачно и быстро, действительно защищая здоровье американского народа? Американские политиканы, которые придерживается подхода "капитал превыше всего", должны тщательно подумать, прежде чем дать ответ на этот жизненно важный вопрос.