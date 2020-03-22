До полумиллиона украинцев могут остаться без работы из-за коронавируса

Бывший министр развития экономики Украины Тимофей Милованов опубликовал на своей странице в Facebook прогноз роста безработицы на Украине, связанного с пандемией коронавируса.

В своих расчетах он опирался на открытую китайскую статистику и пришел к выводу, что по консервативной оценке, от 170 до 500 тысяч украинцев могут остаться без работы.

Наиболее уязвимы, по его мнению, неформально занятые работники, которых на Украине порядка 20 процентов от общей численности трудоспособного населения.

"22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, отельного бизнеса, транспорта, - написал Милованов. - То есть около 700 тыс. людей. Допустим, от четверти до половины из них могут уволить во время кризиса. Действительно, в Китае, согласно опросу рекрутингового агентства Zhaopin.com, 40% сотрудников работают на неформальных условиях, 25% потеряли работу, 17% не получают зарплату, а 20% ее задерживают. Поэтому допущение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее чувствительных отраслях, может быть принято как обоснованное и консервативное".