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22.03.2020 19:22
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Тренеры признали Дзюбу лучшим футболистом РПЛ в приостановленном сезоне

Текст: Артур Нанян

Представители российской Премьер-лиги (РПЛ) назвали форварда санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбу лучшим футболистом текущего сезона, который на данный момент приостановлен до 10 апреля.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Опрос проводило издание "Спорт-Экпресс". Голосовали 15 тренеров команд первенства и генеральный директор питерского клуба Александр Медведев. Каждый представитель команды назвал тройку лучших. За первое место начислялось три очка, за второе - два, за третье - одно.

По итогам подсчета Дзюба набрал 25 баллов. Капитан российской сборной всего на одно очко опередил польского полузащитника московского "Локомотива" Гжегожа Крыховяка. Тройку замкнул хавбек "Ростова" Роман Еременко (8 баллов).

На первое место Дзюбу поставили следующие тренеры: Миодраг Божович ("Крылья Советов"), Дмитрий Парфенов ("Урал"), Сергей Первушин ("Тамбов"), Леонид Слуцкий ("Рубин"), Владимир Федотов ("Оренбург") и Игорь Шалимов ("Ахмат").

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