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22.03.2020 20:53
Рубрика: Экономика

Экономисты РАН дали прогноз на 2020 год

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8115)
По сравнению с "идеальным штормом" 2014 года реальные последствия распада сделки ОПЕК+ и болезненных карантинных мер пока выглядят для России далеко не столь угрожающими. У страны два ключевых преимущества. Правительство более пяти лет готовилось к новому кризису, часто в ущерб текущему росту экономики (только в ФНБ накоплены 12,2 трлн руб.), а во-вторых, Россия среди всех крупнейших экономик наиболее слабо интегрирована в глобальные производственные цепочки, которые оказались нарушенными из пандемии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По итогам 2020 года темпы роста ВВП в российской экономике могут снизиться с ранее ожидавшихся 2% до 0,2%, динамика доходов населения будет нулевой, инвестиции в основной капитал, при условии сохранения финансирования в рамках национальных проектов, вырастут на 2%. Экспорт сократится на 2%, а импорт - сразу на 8% (следствие слабого рубля). При наиболее вероятной среднегодовой цене на нефть в 35 долларов за баррель равновесное значение валютного курса составит 85 рублей за доллар, для стабилизации курса на уровне в 75 рублей ЦБ необходимо израсходовать в рамках уже начатых интервенций ("стандартных" и "дополнительных") 35 млрд долларов из валютных резервов.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Такие оценки содержит предварительный прогноз, подготовленный Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН. Это не кризис, но рецессия, очень напоминающая ситуацию 2016 года.

При этом по текущим оценкам эпидемия коронавируса обойдется мировой экономике в 2020 году в замедлении роста на 1-1,5 процентных пункта. Это означает, что он составит лишь около 1%.

Учитывая запредельный уровень перекрестного резервирования в бюджетной и финансовой системе, прогноз ИНП РАН исходит из того, что все бюджетные планы на 2020 год будут выполнены, в том числе за счет резервов. Расчеты института показывают, что дефицит консолидированного бюджета при этом может достигать 3,5% ВВП, федерального - 2% ВВП. При длительном сохранении низких цен на нефть неизбежно обострится дискуссия о "потолках" государственных расходов и приоритетах при финансировании нацпроектов, указывает член-корреспондент РАН, замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв.

Это не кризис, но рецессия, очень напоминающая ситуацию 2016 года

Совершенно новая форма кризиса потребует от правительства в первую очередь мер по поддержке населения, говорится в прогнозе. Если граждане, работающие в бюджетном секторе и крупных компаниях будут, вне всякого сомнения, исправно получать зарплаты даже в условиях временного простоя, то в отношении занятых в мелком и среднем бизнесе такой уверенности нет. Этим людям нужно платить пособия по безработице в увеличенном размере, полагает Широв. Налоговые меры поддержки в сложившихся условиях будут малоэффективными, так как не смогут быстро повлиять на доходы населения. Проблема прямого субсидирования спроса связана с рядом технических трудностей. Если с пенсионерами и бюджетниками все более или менее понятно, то что сделать с остальными не ясно; речь может идти о целенаправленном обеспечении спроса на покупку товаров первой необходимости (продовольствие, медикаменты).

Фото: ТАСС/ youtube.com
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Для крупного бизнеса главное отличие текущей ситуации от предыдущих кризисов в том, что после введения санкций исчезли риски, связанные с валютной закредитованностью ключевых публичных компаний. Помимо уже принятых или намеченных правительством решений, можно использовать зарекомендовавшие себя в 2009 и 2015 годах антикризисные меры - льготное кредитование ведущих компаний, расширение инструментов госгарантий по кредитам, увеличение госзакупок автомобильной и коммунальной техники и жилья для военнослужащих, а также расширение льготных программ для покупателей автомобилей, говорит Широв.

Официальный прогноз Минэкономразвития должен быть внесен в правительство в апреле. Очевидно, что январская версия прогноза в марте безнадежно устарела (ускорение роста ВВП до 1,9%, среднегодовая цена Urals 57,7 доллара за баррель, среднегодовой курс доллара 63,9 рубля).

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Игорь Зубков
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