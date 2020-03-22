Экс-президент "Реала" умер от коронавируса

Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет после того, как заболел коронавирусом.

Как сообщают крупнейшие испанские издания, 17 марта Санс был госпитализирован и ему был поставлен диагноз коронавирус. До того около недели у него была повышенная температура. 19 марта сын экс-главы "Реала" рассказал СМИ, что состояние его отца стало хуже. На фоне вируса у него развилась почечная недостаточность.

"Мой отец только что скончался, - написал в субботу Фернандо Санс, сын экс-президента "Реала". - Он не заслуживал такой смерти. Один из лучших, самых смелых и трудолюбивых людей, которых я когда-либо видел. Семья и "Реал" были его страстью".

Санс был президентом "Реала" с 1995-го по 2000-й годы. Под его руководством клуб дважды побеждал в Лиге чемпионов. Но в 2000-м году на выборах он проиграл Флорентино Пересу.