ЕС приостанавливает программу расселения беженцев

Вопрос о расселении беженцев по странам ЕС, вокруг которого за последние месяцы было сломано немало копий, решился сам собой. Еврокомиссия и национальные правительства отдельных государств, в первую очередь Германии, приостановили гуманитарную программу на неопределенный срок из-за сложной эпидемиологической ситуации.

"Теперь все пути легального въезда в Европу для мигрантов фактически отрезаны", - признает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung. При этом получается, что Греция и Италия, на территорию которых уже попали десятки тысяч просителей убежища, остались с этой острой проблемой один на один, как и перед лицом коронавируса.

Вынужденные меры уже одобрили в Международной организации по миграции и в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. "Несчастные семьи, вынужденные покинуть родину, теперь стали жертвами COVID-19", - развели руками международные чиновники. Издание напоминает, что власти Германии, до сих пор проводившие политику "открытых дверей", которую другим странам ЕС ставили в пример, обязались до конца 2020 года выделить около 15700 мест по программе расселения беженцев. При этом ожидалось, что до 9000 человек смогут въехать в ФРГ по квоте в рамках соглашения между ЕС и Турцией. На сегодняшний день Германия успела принять 8727 соискателей убежища. "Дальнейшая реализация программы приостанавливается", - подтвердили в Берлине на фоне общеевропейского решения закрыть внешние границы ЕС.

В правительстве ФРГ признают: при всем желании программу сейчас просто некому выполнять. Все сотрудники немецкого Федерального ведомства по делам миграции и беженцев были срочно отозваны из-за рубежа. "Сколько времени будет сохраняться "осадное положение", пока не ясно", - признал источник агентства DPA. По предварительным данным - 30 дней, но, быть может, и дольше. В таких условиях Берлин принял соломоново решение: фактически иностранцев за редким исключением пускать в страну не будут, однако формально их заявки не отклоняют. Не далее как в начале марта правящая коалиция в ФРГ после долгих дискуссий приняла непростое решение забрать до двух тысяч несовершеннолетних с греческих островов. Речь шла о детях младше 14 лет, оставшихся без взрослого сопровождения или остро нуждавшихся в медикаментах.