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22.03.2020 20:13
Рубрика: В мире

Удаленная работа загрузила Сеть

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8115)
Европейские власти попросили видеосервисы и онлайн-кинотеатры ограничить качество трансляций фильмов, сериалов и видеороликов.

"Чтобы победить COVID-19, мы вынуждены оставаться дома, - написал в своем Twitter еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. - Удаленная работа и стриминговые сервисы нам очень помогают, но инфраструктура может не выдержать. Для обеспечения бесперебойной работы интернета давайте перейдем на стандартное качество видео там, где формат HD не нужен".

Стриминговый сервис Netflix уже выполнил требования Еврокомиссии - ограничил битрейт во всех видеотрансляциях в Европе сроком на 30 дней, это позволит снизить трафик Netflix в ЕС примерно на 25%. YouTube сообщил, что временно переключит весь трафик в Европе на стандартное разрешение.

Фото: iStock
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В то же время в России не наблюдается сильных изменений в нагрузке на Сеть, но меняются приоритеты в потреблении трафика. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Yota, наибольший рост произошел в WhatsApp, интернет-трафик данного приложения за несколько дней увеличился на 30%. Незначительно сократилось использование транспортных сервисов, например, 2GIS, Google maps, Maps.me. Трафик же музыкальных сервисов, напротив, увеличился, однако всего на несколько процентов. Трафик Tinder и Badoo 19 марта сократился вдвое по отношению к 12 марта.

Всплеск спроса на все, что связано с онлайном, в России более распределенный и не такой резкий, как в Европе, рассказывает Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. Динамика сервиса "Кино Mail.ru" показывает прирост просмотров онлайн-видео +52%, что даже немного превосходит пиковые значения новогодних каникул, но это не кратный рост, поэтому никаких проблем с доступом или качеством потока нет. "В среднем российская инфраструктура создавалась позже и интенсивнее европейской и тем более американской, особенно если речь о сотовых операторах, поэтому технически мы подготовлены лучше и оборудование выдержит более серьезные нагрузки в случае ажиотажа. Но пока мощности остаются в значительной степени свободными, несмотря на возросшую нагрузку", - заключил Рябинин.

"Мобильные сети имеют неплохой запас пропускной способности, но проводные сети и локальные сети Wi-Fi зачастую перегружены в отдельные часы", - говорит Андрей Арсентьев, руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch. Провайдеры все же могут лимитировать "тяжелый" контент в пиковые нагрузки, но пока к этому предпосылок нет.

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