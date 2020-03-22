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22.03.2020 20:58
Рубрика: Экономика

Как изменится наша жизнь после кризиса

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8115)
Кирилл Игнатьев, футуролог, координатор проекта "Технологический прогресс и экономика будущего", председатель совета директоров группы компаний "Русские инвестиции":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кризисы приходят и уходят, вирусы атакуют и отступают. Но после них наша жизнь меняется. И часто в лучшую сторону. Чтобы успешно жить и работать в будущем, мы должны сделать ставку на развитие технологий, как на личностном, так и на производственном уровне, и на перестройку форматов занятости.

В России 80% компаний ведут классический бизнес: это торговля, общепит, турбизнес. Любой кризис всегда рушит старые модели. Тысячи компаний, работающих по старинке, начнут и уже начали испытывать сложности, которые могут приводить к банкротствам. В группе риска и закредитованные компании. Турфирмы - вообще очень старый бизнес. В мире уже практически нет турфирм. Сейчас и организованные группы туристов собираются онлайн, и даже чартер можно сформировать онлайн. Исчезновение туристических компаний неизбежно, нынешние события лишь ускорят этот процесс.

Компании, которые уже сейчас уделяют внимание развитию технологий, могут выйти из кризиса без особых потерь. Работа в технологически развитой компании - это залог устойчивости на рынке труда, гарантированной занятости и успешности.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Кризисы обычно порождают и новые формы занятости. Нынешние события будут способствовать росту числа самозанятых - тех людей, которые, сидя дома, продают свои профессиональные компетенции. Быстрее всего к самозанятости адаптируются дизайнеры, программисты, всевозможные аналитики, переводчики, журналисты и другие представители творческой интеллигенции.

Людей, которые работают в штате, будет становиться все меньше, их зарплаты окажутся ниже, чем у самозанятых. Рынок самозанятости по итогам кризиса сильно увеличится не только в России, но и по всему миру.

В результате ограничительных мер из-за COVID-19 цифровизация пойдет более быстрыми темпами. Это естественный ответ на отмену мероприятий, закрытие театров, выставок. Люди, которые все откладывали освоение электронных сервисов, сейчас их освоят.

Пожилые, которым во времена эпидемии нужно особенно осторожно относиться к своему здоровью и ограничить передвижение, научатся покупать товары в интернете, смотреть онлайн-фильмы, спектакли и концерты. В онлайн уже ушли всевозможные выставки, форумы, конференции.

На полноценный экономический подъем можно рассчитывать через полтора года. Весь год мы проживем в условиях рецессии. В следующем году нас ждет только легкий вздох.

Экономика Макроэкономика

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