Футуролог рассказал, когда может начаться подъем экономики в России

Надо быть реалистами, у нас будет несколько тяжелых месяцев, считает известный футуролог, координатор проекта "Технологический прогресс и экономика будущего", председатель совета директоров группы компаний "Русские инвестиции" Кирилл Игнатьев.

По его мнению, пандемия коронавируса начнет спадать ближе к лету. Ощущение острого кризиса начнет проходить в конце лета - к осени.

"Но это не означает, что может моментально начаться подъем. Психологически станет легче, будет меньше тревожных новостей, но эффект международного кризиса продлится еще долго. Поэтому очевидно, что в этом году наш бюджет будет оставаться дефицитным, как и в следующем", - отмечает эксперт.

На полноценный экономический подъем, по его оценке, в любом случае можно рассчитывать скорее всего в 2022 году. "Весну и лето мы проживем в условиях кризиса, весь год в условиях рецессии. В следующем году нас не ждет фантастический подъем, а только легкий вздох. И подъем, самое раннее, может начаться в 2022 году", - считает футуролог.

Нефтяной рынок также будет зависеть прежде всего от ситуации с вирусом.

"Сегодняшний кризис спровоцирован в первую очередь пандемией и сокращением спроса на сырье. Толчок дал развал соглашения межу Россией и ОПЕК. Но это только толчок. На самом деле кризис мог начаться и через две недели, и через три. Он бы обязательно начался. Рост начнется после улучшения ситуации с коронавирусом. Пока не откроются рынки и города, не стоит ждать большого роста цен на нефть. Даже если договорятся с ОПЕК или пройдет сокращение добычи нефти, мировой рынок быстро не восстановится. А когда восстановится, то не до тех позиций, которые были. Мой прогноз - до уровня не более 50 долларов за баррель. После прошлого кризиса 2014-2015 годов цены на нефть поднялись до 60 долларов за баррель и выше", - отметил Игнатьев.