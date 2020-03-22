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22.03.2020 19:35
Рубрика: Власть

Звезда для дипломата

Глава МИД Сергей Лавров стал Героем Труда
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8115)
Президент Владимир Путин подписал указ "О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации" министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

"За особые трудовые заслуги перед государством и народом" глава российской дипломатии награжден в день своего юбилея: 21 марта он отметил 70-летие.

Фото: Getty Images
Главе МИД РФ Сергею Лаврову исполняется 70 лет

Сергей Лавров возглавляет МИД уже 16 лет - пост руководителя российского внешнеполитического ведомства он занял в 2004 году. А до этого десять лет работал постоянным представителем России при ООН.

Лавров уже является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Новая высокая государственная награда - подтверждение его заслуг в отстаивании интересов России.

Звание Героя Труда присваивается гражданам РФ "за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России".

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