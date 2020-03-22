Глава МИД Сергей Лавров стал Героем Труда

"За особые трудовые заслуги перед государством и народом" глава российской дипломатии награжден в день своего юбилея: 21 марта он отметил 70-летие.

Сергей Лавров возглавляет МИД уже 16 лет - пост руководителя российского внешнеполитического ведомства он занял в 2004 году. А до этого десять лет работал постоянным представителем России при ООН.

Лавров уже является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Новая высокая государственная награда - подтверждение его заслуг в отстаивании интересов России.

Звание Героя Труда присваивается гражданам РФ "за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России".