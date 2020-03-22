Главный терапевт рассказала, какие витамины поддержат иммунитет

Подтвержденных исследованиями сведений, что прием витаминов влияет на смертность при распространении инфекций, в рамках доказательной медицины нет, считает главный специалист по терапии и общей практики Минздрава, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина. Тем не менее, она порекомендовала "в краткосрочной перспективе принимать витамин С".

Об этом Оксана Драпкина заявила в прямом эфире проекта "Будущее России. Национальные проекты" в выпуске, посвященном профилактике COVID-19.

"На отдаленные прогнозы смертельных исходов при заболевании прием витаминов не влияет. Тем не менее, в краткосрочной перспективе можно рекомендовать витамин С2", - сказала Драпкина.

Она также посоветовала во время режима домашней самоизоляции жить в привычном ритме, соблюдая режим работы, сна и отдыха, а также правильно питаться и пить больше воды.

"Не задерживайтесь по ночам у компьютера, ложитесь спать и вставайте утром в одно и то же время", - сказала главный терапевт. Она не рекомендовала уменьшать калорийность дневного рациона, тем более садиться сейчас на жесткие диеты, так как это дополнительный стресс для организма. Кроме того, отметила Драпкина, многие витамины усваиваются вместе с жирами, поэтому жестко ограничивать их в пище тоже неправильно.

Но и переедать доктор не советует. По ее словам, нужно полноценно завтракать и обедать, а вот с ужином можно себя немного ограничить.

Еще одна рекомендация - пить достаточное количество жидкости в течение дня. "Большое количество теплой и горячей воды - в определенной степени может помочь", - отметила главный терапевт.

По части двигательной активности Драпкина отметила, что добиваться этого необходимо даже в условиях полной изоляции в квартире. Она отметила, что танцы - один из лучших видов физической нагрузки, так как положительно влияет на настроение и психическое состояние.