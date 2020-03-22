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22.03.2020 19:56
Рубрика: В мире

Греция закрылась на карантин

Текст: Денис Кабанов (Афины)
Фото: Sakis MITROLIDIS / AFP Фото: Sakis MITROLIDIS / AFP
Фото: Sakis MITROLIDIS / AFP

Из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса власти Греции вводят ограничение на передвижение людей внутри страны. Об этом заявил в своем обращении премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

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Теперь нахождение на улице без уважительной причины будет караться штрафом в размере 150 евро.

"Я дал поручение соответствующим министрам принять необходимые меры, чтобы запретить все ненужные передвижения и перемещения граждан по всей стране с 6:00 утра в понедельник, 23 марта, то есть завтра, - отметил премьер. - Это, пожалуй, последний шаг организованного демократического государства. Но это нужно сделать вовремя, чтобы все не было зря. Потому что время больше не измеряется днями, а часами".

Таким образом, с понедельника на улицах могут находиться только граждане, добирающиеся и возвращающиеся с работы, идущие за покупкой продуктов питания и лекарств, направляющиеся к врачу и к людям, нуждающимся в уходе, а также сопровождающие своего питомца на прогулке. Все прохожие должны иметь при себе паспорт и документ (справка от работодателя), подтверждающий цель их выхода из дома.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"В Италии каждые две минуты умирает человек, ситуация ухудшается во всем мире, - подчеркнул Мицотакис. - Я обязан сделать так, чтобы наша страна не столкнулась с подобным испытанием. Мы не должны доходить до выбора: кто будет жить, а кто погибнет. Мой единственный выбор - жизнь и здоровье греков!"

В стране уже закрыты все учебные заведения. Также Афины запретили заходить в греческие порты пассажирским судам из Италии и круизным лайнерам. С 15 марта и по 30 апреля закрыты все курорты и отели.

Среди других мер - закрытие магазинов, баров, ресторанов. При этом работать продолжат супермаркеты, аптеки, банки, автозаправки и службы доставки еды.

Согласно последним данным, в Греции зарегистрировано 624 случая инфицирования коронавирусом, 15 человек скончались.

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