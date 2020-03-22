Япония планирует потратить 272 млрд долларов на поддержку экономики

Японские власти обсуждают пакет мер для помощи пострадавшей от коронавируса экономике. В первую очередь речь идет о плане выделить 30 триллионов иен (272 миллиарда долларов) на различные меры по поддержке как государственной экономики, так и частного бизнеса. На последнем особенно сильно сказываются трудности, вызванные пандемией. Об этом сообщает 22 марта японское новостное агентство Kyodo.

Ранее власти Японии уже приняли пакет мер общим объемом 1 триллион иен (порядка 9,6 миллиарда долларов) для поддержки компаний во время распространения коронавируса. Также Банк Японии объявил, что смягчит денежную политику.

Озвученная сумма в 30 триллионов иен - это почти в два раза больше, чем власти выделили во время экономического кризиса 2008-2009 годов.

В настоящее время в Японии зафиксировано более 1,7 тысячи зараженных коронавирусом (вместе с пассажирами и экипажем лайнера Diamond Princess). 44 человека скончались.