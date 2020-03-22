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22 марта 2020 г.

Указ главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 года № 49 "О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Дата подписания 17 марта 2020 г.
Опубликован 22 марта 2020 г.
Вступает в силу 17 марта 2020 г.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", и постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", постановляю:

1. Ограничить до 1 мая 2020 г. проведение в Республике Ингушетия массовых мероприятий, организаторами которых выступают органы государственной власти Республики Ингушетия, до завершения периода эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

2. Исполнительным органам государственной власти Республики максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий (далее - массовые мероприятия) и по возможности, проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

3. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и возвратившимся в Республику Ингушетия:

а) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью па дому без посещения медицинских организаций.

б) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность в Республике Ингушетия:

а) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

б) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

в) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

5. Министерству здравоохранения Республике Ингушетия:

а) организовать работу медицинских организаций с безотлагательным оказанием медицинской помощи на дому, лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ордййаторами образовательных организаций высшего образования.

б) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

в) обеспечить работу "горячей линии" для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Ингушетия, учреждениям и организациям всех форм собственности принять меры, аналогичные указанным в пункте 1 настоящего Указа.

7. Правительству Республики Ингушетия осуществлять:

а) контроль за исполнением настоящего Указа;

б) мониторинг ситуации, связанной с распространением на территории Республики Ингушетия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетия М.Калиматов




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