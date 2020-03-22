Все большую популярность по всему миру приобретает лозунг Stay Home - "Останься дома". Последовать этому правильному совету, продолжая жить насыщенной жизнью, можно, благодаря новым возможностям, которые предоставляет Всемирная паутина.

Например, закрытие спортивных клубов отнюдь не означает, что заниматься фитнесом стало невозможно. С середины марта одна из крупнейших международных сетей фитнес-клубов Planet Fitness проводит 20-минутные бесплатные онлайн- занятия на своей странице в "Фейсбуке". Что говорить о маленьких семейных фитнес-клубах, для которых занятия онлайн - единственная возможность сохранить клиентов и их физическую форму на время пандемии коронавируса. На сайтах центров йоги и пилатеса можно увидеть объявления: "Все занятия стали виртуальными. Расписание не изменилось. Увидимся онлайн".

Но не только спортивные мероприятия, а еще и общение с друзьями и даже официальные приемы, как выяснилось, можно организовать в сети. Британский писатель Генри Портер - колумнист популярного журнала Vanity Fair - поделился с читателями своим способом сходить с друзьями в паб в условиях коронавируса. Теперь в оговоренное заранее время они собираются, одетые соответствующим образом, перед экранами компьютеров с заготовленными напитками и закусками, и общаются в режиме видеоконференции. "Просто удивительно, как лица друзей, болтовня с ними, их смех меняют настроение и общее впечатление от дня, проведенного в изоляции", - уверяет он.

Новые технологии позволяют не унывать из-за коронавируса: встречи с друзьями и походы в клуб переместились в Сеть

Еще в конце февраля в Китае возник термин cloud clubbing - популярные китайские диджеи подали пример всему миру, организовывая онлайн-вечеринки на известных интернет-платформах. Участники таких мероприятий могут не только танцевать, но и обмениваться репликами в общем чате, что создает иллюзию общения на вечеринке. Издание Business Insider приводит поразительные цифры: около 2,3 миллиона посетителей зашли 10 февраля на онлайн-вечеринку в пекинский клуб Sir Teen. Такие мероприятия оказались очень выгодными для клубов, ведь диджеи получают от посетителей неплохие онлайн-чаевые.

Для того чтобы праздники оставались торжественными, в США уже было разработано специальное приложение для отмечания дней рождений в сети. Вещь очень полезная, особенно когда речь идет о детских праздниках. Ведь дети страдают от одиночества не меньше, чем взрослые. Это доказывает статистика итальянской компании, предоставляющей услуги связи Telecom Italia. Как только в стране закрыли на карантин образовательные учреждения, на сети резко возросла нагрузка, прежде всего со стороны онлайн-игр. "Мы зафиксировали рост интернет-траффика на более чем 70 процентов", - сообщил агентству Bloomberg представитель компании Луиджи Губитози.

Еще один формат общения оказался нужен тем, кто заперт, как испанцы и итальянцы, дома и не имеет возможности лишний раз выйти за покупками. Онлайн-уроки от кулинаров, как приготовить изысканные блюда из того, что может быть под рукой у хозяйки в той или иной стране мира, оказались очень востребованными.

И поскольку, даже несмотря на коронавирус, остановить жизнь невозможно, свадебные агентства рекомендуют тем, кто планирует пожениться, вкладывать средства не в угощение и приглашения, а в хорошее видеооборудование, чтобы старшее поколение могло смотреть на процедуру бракосочетания в прямом эфире, не подвергая риску свое здоровье.