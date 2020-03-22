Испания на 30 дней ограничивает перемещение иностранцев

Власти Испании ввели ограничения на въезд граждан третьих стран. Как сообщил в воскресенье премьер-министр страны Педрос Санчес, срок действия этой меры, направленной на борьбу с распространением коронавируса, пока составит 30 суток.

Исключения будут сделаны только для граждан стран ЕС и Шенгенской зоны, которые добираются к своему месту жительства. Кроме того, запрет не касается дипломатического персонала и еще нескольких категорий, чьи поездки имеют характер форс-мажора.

Обстановка с распространением коронавируса в Испании - одна из худших в Европе и мире. По числу заболевших (около 22 тысяч) страна уступает только Италии. Зафиксировано свыше 1700 летальных случаев.