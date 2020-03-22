Испания вернет половину своего контингента из Ирака

Министерство обороны Испании из-за угрозы коронавируса приняло решение вернуть на родину половину военнослужащих, расквартированных в Ираке в рамках международной миссии "Непоколебимая решимость". Как напоминает El Mundo, в настоящее время там находятся около 500 испанских солдат, занимающихся подготовкой местной армии.

Сама операция началась в 2014 году. США со своими союзниками принялись бомбить объекты, принадлежащие запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". За пять лет было нанесено свыше 34 тысяч авиаударов как на территории Ирака, так и Сирии. Испания присоединилась к миссии же после окончания активной фазы (после взрывов в Мадриде 11 марта 2004 года, ставших ответом террористов на участие Испании в войне все в том же Ираке, власти пиренейского королевства стараются избегать активного участия в таких операциях).

По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес, решение о сокращении контингента было принято в связи с распространением коронавируса в мире и было согласовано с другими участниками операции. При этом подчеркивается, что это временная мера, и она принимается только ради защиты здоровья военнослужащих.