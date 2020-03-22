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22.03.2020 12:51
Рубрика: В мире

Испания вернет половину своего контингента из Ирака

Текст: Юрий Когалов

Министерство обороны Испании из-за угрозы коронавируса приняло решение вернуть на родину половину военнослужащих, расквартированных в Ираке в рамках международной миссии "Непоколебимая решимость". Как напоминает El Mundo, в настоящее время там находятся около 500 испанских солдат, занимающихся подготовкой местной армии.

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Сама операция началась в 2014 году. США со своими союзниками принялись бомбить объекты, принадлежащие запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". За пять лет было нанесено свыше 34 тысяч авиаударов как на территории Ирака, так и Сирии. Испания присоединилась к миссии же после окончания активной фазы (после взрывов в Мадриде 11 марта 2004 года, ставших ответом террористов на участие Испании в войне все в том же Ираке, власти пиренейского королевства стараются избегать активного участия в таких операциях).

По словам министра обороны Испании Маргариты Роблес, решение о сокращении контингента было принято в связи с распространением коронавируса в мире и было согласовано с другими участниками операции. При этом подчеркивается, что это временная мера, и она принимается только ради защиты здоровья военнослужащих.

В мире Европа Испания В мире Ближний Восток Ирак Распространение коронавируса COVID-19 Операция США в Ираке

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