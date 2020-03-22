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22.03.2020 20:31
Рубрика: В мире

Итонский колледж бесплатно принял детей из простых семей на время пандемии

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Дети из небогатых, а то и вовсе бедных британских семей получили возможность попасть в один из лучших колледжей страны - в Итон.
Фото: JACK TAYLOR / AFP Фото: JACK TAYLOR / AFP
Фото: JACK TAYLOR / AFP

Учащиеся из "простых" семей, чьи родители живут от зарплаты до зарплаты, будут сидеть за партами рядом со своими материально обеспеченными сверстниками. Никакой разницы в их положении не будет - все учащиеся получат равный доступ к бассейну, теннисным кортам, театральным занятиям. Кормить их будут в той же столовой, где обедают "платные" учащиеся. При этом малоимущим родителям этих детей не придется платить за пребывание в колледже, чье годовое обучение обходится благополучным семьям в 42 тысячи фунтов стерлингов.

Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Руководство колледжа предприняло эту инициативу, чтобы родителям "простых" учеников - медсестрам, водителям, полицейским, уборщикам - не пришлось бросать работу и следить за детьми в условиях пандемии коронавируса. Дети из простых семей будут находиться в Итонском колледже на протяжении пандемии, во время пасхальных и летних каникул. При этом все британские школы получат бесплатный доступ к онлайн-курсам Итона.

В Итонском колледже корреспонденту "РГ" довелось бывать неоднократно. Узнав, что в Итоне мой соотечественник преподает русский язык, я немедленно отправилась к нему в гости. Мне повезло. Петр Резников оказался одним из самых "революционных" и, я бы сказала, одержимых профессоров Итона. В поставленную им перед собой задачу входило ни много ни мало "заставить" итонских учащихся полюбить русский язык. И они полюбили. Ставших завзятыми русофилами детей Резников потом неоднократно возил в Москву, которая всякий раз вызвала у них искреннее восхищение.

Фото: Ядвига Юферова
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Немало учеников Резникова стали впоследствии "специализироваться" на России. Среди них были и дети из небогатых семей. Итон не делал ставку исключительно на платежеспособных студентов. Зеленый свет включался для детей одаренных и жадных до знаний, невзирая на счет в банке их родителей.

Может статься, что кто-то из пришедших сегодня на время эпидемии детей из "простых" семей останется в этих стенах навсегда. И, может быть, они тоже заговорят по-русски.

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