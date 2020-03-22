Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об отсрочке арендных платежей для малого и среднего бизнеса. Кроме того, глава правительства настоятельно рекомендовал работодателям не сокращать персонал. Увольнения сотрудников в сложившейся экономической ситуации должны быть крайними мерами, предупредил он. Предпочтительнее вводить гибкие режимы труда. Минэкономразвития тем временем готовит второй пакет мер по поддержке пострадавших отраслей экономики.

В правительстве продолжается ежедневная работа по сохранению стабильности экономики страны под влиянием коронавирусной инфекции. Свои действия кабинет министров вписал в соответствующий план действий. В четыре блока объединены 54 мероприятия. По 49 требуется принятие нормативных актов. "Из них по тринадцати уже решения приняты, оформлены. По двенадцати находятся в высокой степени готовности, - доложил министр экономического развития Максим Решетников в субботу на совещании у главы кабмина. - То есть уже наполовину мы оперативно план реализуем".

Поддержка бизнеса: аренда подождет

Новые постановления и распоряжения на уровне правительства и министерств выходят каждый день. Сначала отсрочка по налоговым платежам и страховым взносам, которые бизнес должен оплатить до 1 мая, была предоставлена туристическим фирмам и авиаперевозчикам. А в пятницу Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе распространить это на сферы спорта, культуры и кинематографии.

В пятницу же вышло распоряжение для Росимущества и федеральных органов исполнительной власти с порядком предоставления малому и среднему бизнесу отсрочки платежей за аренду в 2020 году государственного и муниципального имущества. Органы власти должны в течение трех рабочих дней известить субъекты МСП о такой возможности. На заключение дополнительного соглашения глава правительства дал три рабочих дня с момента соответствующего обращения со стороны арендатора. Выплаты равными частями переносятся на 2021 год, или по соглашению сторон возможны иные условия. Регионам и муниципалитетам рекомендуется также руководствоваться этим порядком при работе с малым и средним бизнесом.

Отсрочку по налогам и страховым взносам получат не только турфирмы и авиаперевозчики, но и учреждения в сфере спорта, культуры и кинематографии

При участии Центрального банка решаются две взаимосвязанные задачи. Во-первых, не допустить снижения объемов кредитования реального сектора. "И, во-вторых, поддержать малый и средний бизнес, - подчеркнул премьер-министр. - Это турагентства, небольшие гостиницы, парикмахерские, ремонтные мастерские и другие небольшие компании сферы услуг, которые из-за сокращения спроса, ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции оказались в достаточно затруднительном положении. А ведь они обеспечивают занятость и, самое главное, - доходы миллионов россиян".

Бизнесу, особенно малому, сейчас интереснее не столько получение новых кредитов, сколько реструктуризация и рефинансирование уже взятых, считает глава минэкономразвития. Поэтому, напомнила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор расширяет программу рефинансирования по кредитам для МСП - снижает процент для банков с шести до четырех. И еще 500 миллиардов рублей выделяется дополнительно для поддержания и роста объема кредитования малого бизнеса.

"Мы приняли решение о нулевой ставке таможенной пошлины по ввозимым лекарственным препаратам и медикаментам", - рассказал в субботу министр финансов Антон Силуанов. Внесены предложения по упрощенному порядку закупок для государственных нужд, дающие правительству право оперативно принимать по ним решения. К периоду экономических волнений Россия подошла в целом с хорошими показателями, считают в минфине. "За два месяца рост экономики составил 2,3 процента, - сообщил Силуанов. - В целом бюджет - пока за два месяца - также исполняется по плану".

Экономика и рынок труда: под присмотром

Мониторинг ситуации в экономике ведется в ежедневном режиме. На его основании правительство и ЦБ, заверил Михаил Мишустин, готовы принимать новые меры. В первую очередь он призвал обратить внимание на рынок труда. Рекомендации переводить сотрудников на сокращенный рабочий день и удаленную работу в компании уже поступили и реализуются.

- Но увольнение, даже в нынешней, не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой, - жестко предупредил глава правительства работодателей. - Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура.

6 препаратов против коронавирусной инфекции испытываются в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

Никакие введенные моратории на проверки малого и среднего бизнеса не спасут предприятия в случае задержек при выплате зарплаты. "Для таких предприятий мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, - пообещал премьер. - Прошу Роструд следить за этим особо".

Если ситуация на рынке труда изменится к худшему, правительство готово представить новый пакет мер для поддержки граждан и бизнеса, заявил Михаил Мишустин. "В том числе мы организуем дистанционное опережающее профессиональное обучение с выплатой стипендии. Мы также возместим часть затрат работодателям, которые трудоустраивают высвобождаемых сотрудников. Поддержим безработных, если они решат открыть собственное дело", - перечислил он возможные решения.

Составлен перечень из более 600 системообразующих предприятий. На этой неделе начнется стресс-тест для них, чтобы определить, каким при необходимости потребуется поддержка. "По вашему поручению готовим второй пакет мер, потому что понимаем, что число отраслей, которые существенно задела эта ситуация, растет, - заявил на совещании министр Решетников. - В первую очередь это общепит и гостиницы. Буквально сейчас проводим встречи с представителями бизнеса, вырабатываем дополнительные меры".

Минэкономразвития сейчас обеспокоено положением в регионах. Глава минфина Антон Силуанов хоть и заявил, что они внимательно подошли к формированию своих бюджетных планов, но в минэкономразвития отмечают - ситуация складывается по-разному: кого-то проблемы в экономике уже затронули, где-то пока все нормально. По поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова пройдет селекторное совещание с субъектами Федерации по корректировке их экономической политики, чтобы они были лучше готовы к проблемам бизнеса.

Между тем

Москва и Минск обсудили договоренности по нефти

Договоренности Москвы и Минска позволят обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь "в полном объеме и на согласованных условиях". Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ по итогам телефонного разговора глав правительств двух стран Михаила Мишустина и Сергея Румаса. "Главы правительств отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон", - говорится в сообщении.

Кроме того, Румас дал позитивную оценку решению Москвы обеспечить транзит через территорию России белорусских граждан, возвращающихся на родину авиационным транспортом из третьих стран в ситуации распространения коронавируса. Премьерами стран отмечено, что нужно сохранять и укреплять атмосферу конструктивного сотрудничества Москвы и Минска, поскольку это позволяет эффективно, в спокойном, уважительном ключе решать даже самые сложные вопросы интеграционного взаимодействия.