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22.03.2020 21:10
Рубрика: Экономика

Форс-мажор вписался в бизнес-планы

Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8115)
Плюсы, которые обычно несет ослабление рубля экспорту, на этот раз могут перевесить беспрецедентные карантинные меры. Закрытие целых стран и остановки производств создали разрывы в производственных цепочках, заморозили многие договоры.

Резкое замедление мировой экономики может негативно сказаться, например, на экспортерах потребительских товаров из-за пониженного спроса или строительных материалов из-за заморозки строящихся объектов. Также сложно придется тем производителям, работа которых завязана на импорте. Цены на некоторое импортное оборудование и сырье подскочили на 20-30%, говорит исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин.

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Когда производство в Китае начало восстанавливаться, под карантин попала Европа. И теперь в вынужденном простое находятся российские поставщики, работающие на европейский рынок. Например, производители автокомплектующих.

"Многие российские экспортеры получили от своих контрагентов уведомления о приостановке деятельности, - рассказывает Оксана Курочкина, управляющий партнер компании "Право для бизнеса". - Весь персонал отправлен на карантин, и контракт с их стороны просто некому исполнять".

Минфин в связи с этим сообщил, что резиденты не будут привлекаться к административной ответственности в случае нарушения иностранными контрагентами условий внешнеторговых контрактов, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами.

"Мы исходим из того, что, когда распространение болезни будет остановлено, мы увидим оживление мировой экономики и торговли, - указывает генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина. - За время пандемии в мире сформируется отложенный спрос, который позволит в значительной степени компенсировать недопоставленные объемы товаров".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Торгово-промышленная палата России, которая осуществляет процедуру подтверждения форс-мажорных обстоятельств, открыла "горячую линию" по вопросам исполнения контрактов в условиях коронавируса. Президент ТПП РФ Сергей Катырин пояснил, что в качестве форс-мажора свидетельствуется не сама эпидемия, а ограничительные или иные меры, которые предпринимают российские власти и из-за которых российская компания не может исполнить контракт. То есть свидетельство не касается ситуаций, когда контракт приостанавливается из-за действий страны контрагента.

В большинстве контрактов при описании обстоятельств форс-мажора редко упоминается "эпидемия", но всегда есть формулировка "действия госорганов". Если, например, премьер-министр Италии официально объявил о карантине, это рассматривается как действие непреодолимых сил. В таких случаях договор не аннулируется, а замораживается на 2-3 месяца, поясняет Курочкина.

Шурыгин обращает внимание, что все новые контракты сейчас поставлены на "стоп", переговоры отложены - ситуация изоляции не позволяет людям встретиться и обсудить условия.

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