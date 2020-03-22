Как израильские спецслужбы помогают медикам в борьбе с коронавирусом

Израильская служба внешней разведки (МОССАД) в ходе сложной операции, детали которой не разглашаются, доставила в страну 100 тысяч наборов для анализа на коронавирус. В ближайшее время ожидается, что агенты этой службы доставят в страну еще не менее четырех миллионов таких наборов.

Директор МОССАДа Йоси Коэн, объясняя, почему его служба занялась вопросами здравоохранения, заявил, что в связи с чрезвычайными обстоятельствами внешняя разведка не могла оставаться в стороне и взяла на себя непростую задачу по восполнению диагностичеcкого инструментария. Необходимые медицинские наборы МОССАД искал в разных странах, но закуплены они были в двух, названия которых запрещены к публикации.

На противостояние коронавирусу был мобилизован и отдел кибербезопасности МОССАДа, сотрудники которого помогают министерству здравоохранения в составлении специальных компьютерных программ и мобильных приложений, обеспечивающих контроль общественного здоровья.

В борьбе с коронавирусной заразой участвуют не только израильские разведчики, но и контрразведчики. ШАБАК (израильская служба общей безопасности) предоставила в распоряжение медиков средства слежения, с помощью которых появилась возможность выявлять людей, вступавших в контакт с диагностированными больными COVID-19. До последнего времени эта методика применялась только для борьбы с террористами.

Главный редактор Девятого русскоязычного израильского телеканала Дмитрий Дубов в субботней новостной программе "От шабата до шабата" объяснил "вмешательство" МОССАДа и ШАБАКа в "коронавирусное дело". По его словам, перечисление средств со счетов спецслужб не требует долгой бюрократической волокиты. Это, во-первых. Во-вторых, Евросоюз отказал Италии, в которой ситуация с коронавирусом сложилась катастрофическая, в продаже соответствующих наборов, ссылаясь на необходимость использования их в собственных нуждах при чрезвычайных обстоятельствах. Понятно, что у спецслужб есть свои дополнительные возможности.

С помощью средств, предоставленных ШАБАКом, инспекторы минздрава выявляют номера стационарных и мобильных телефонов граждан, находившихся вблизи заболевших и входящих в группы риска. Первые 400 таких контактеров уже получили сообщения примерно следующего содержания: "Здравствуйте, по данным эпидемиологического расследования, вы находились вблизи больного с подтвержденным диагнозом в определенный день (указывается дата). Вам следует начать самоизоляцию в течение двух недель, чтобы обеспечить безопасность своих родных и близких. Если у вас повышена температура, кашель и другие симптомы, пожалуйста, свяжитесь со Службой скорой помощи по телефону 101".

Понятно, что личные данные израильтян получены благодаря использованию системы слежения за телефонами. В ШАБАКе подчеркивают, что на данном этапе "нет намерений использовать средства для наблюдения за тем, как соблюдается карантин".

Буквально за последние часы израильские медики смогли существенно увеличить количество проверок на коронавирус. Только за неполные сутки делается более 2200 проб. Сейчас в разных больницах еврейского государства действуют в общей сложности 20 лабораторий, где проводятся анализы. Разрешено к публикации имя мужчины, жителя Иерусалима, скончавшегося 20 марта в медицинском центре "Шаарей цедек" в результате заражения COVID-19. Это 88-летний Арье Эвен, уроженец Венгрии, переживший Холокост. Его неделю назад в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По словам персонала, Эвен, у которого остались четверо детей, 18 внуков и правнук, "до последних минут оставался сильным человеком, сражавшимся за жизнь". Он проживал в элитном доме престарелых и заразился, когда его посетила социальная работница, не знавшая, что она заражена коронавирусом. Одновременно была заражена еще одна пожилая женщина, жившая в этом же доме престарелых. Она госпитализирована и ее состояние определяется как средней тяжести.

В Израиле после нескольких дождливых дней установилась хорошая погода, но гулять не рекомендуется. Генеральный директор минздрава Моше Бар-Симантов обратился к гражданам страны через СМИ с настоятельным требованием: "Не выходите из дома. Выполняйте указания минздрава. В противном случае нам угрожает серьезная вспышка эпидемии. Я прошу тех, кто уже вышел из дома, - вернитесь!". По мнению Бар-Симантова, если общество не отреагирует на распоряжения, призванные затормозить распространение коронавируса, то правительству придется ужесточить контроль и ввести тотальный карантин. В конце концов, в иврите русское "авось", звучащее, как "ийе беседер" ("все будет в порядке"), суть не меняет.

На региональном уровне также приходится решать проблему недисциплинированности отдельных граждан. В частности, мэр Рамат-Гана Кармель Шама Ха-Коэн призвал граждан не нарушать предписания минздрава и не покидать дома. Он даже вынужден был просить главу штаба полиции Яира Вайценберга прислать блюстителей порядка для разгона любителей проводить свой досуг в больших компаниях, несмотря на объявление чрезвычайной ситуации. Тем не менее продуктовые магазины работают в обычном режиме, и начавшийся было ажиотаж по скупке продовольственных товаров заметно поубавился.

Командование ЦАХАЛа (армии обороны Израиля) отозвало всех военнослужащих срочной службы, находившихся в отпуске. Они извещены, что в связи с пандемией им придется оставаться на базах без отпуска и выходных как минимум месяц или даже 42 дня. Новобранцев также предупредили, что они могут на данном этапе остаться без отпуска в течение месяца. Их допустят на базы только после медицинских проверок и прохождения инструктажа по поводу мер предотвращения заражения коронавирусом. Пресс-служба ЦАХАЛа предупреждает, что "процесс регистрации будет проводиться на открытом воздухе, с соблюдением необходимой дистанции между призывниками".

Ограничения, введенные минздравом, распространены также на работу судов, на заседаниях которых будут рассматриваться только срочные дела, связанные прежде всего с продлением содержания под стражей особо опасных преступников. В этой связи начало судебного процесса по делу премьера Биньямина Нетаньяху откладывается на неопределенный срок - предположительно до 24 мая.