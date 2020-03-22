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22.03.2020 17:41
Рубрика: В мире

Как немецкие предприятия перестраиваются на антикоронавирусные рельсы

Текст: Екатерина Забродина
За считанные недели многие немецкие предприятия - от небольших семейных фирм до гигантских концернов - поспешили переориентировать производства для борьбы с коронавирусом. Тем самым они пытаются убить двух зайцев: проявить солидарность с обществом и сохранить собственные мощности, сообщает Die Welt. Многие уже получают госзаказы, которые выполняют в том числе безвозмездно.

В последнее время таких примеров по всей стране уже немало. В компании из городка Тройсдорф неподалеку от Кельна, которая в обычной жизни производит то, что простому обывателю и выговорить невозможно, - инкапсулированные натяжители оснований зажимов для листового металла - на полном серьезе задумались о том, чтобы переключиться на кислородные аппараты. Но для этого владельцу нужно выйти на кого-то из местного правительства или минздрава.

Фото: Odd ANDERSEN / AFP
В Германии за выполнением мер из-за коронавируса следят через мобильные

"Предприятия проявляют невиданную креативность и солидарность с обществом, чтобы победить "корону" на всех фронтах. Хотя они избегают военных сравнений, но речь идет о поставках всего, в чем нуждается страна", - отмечает Die Welt.

Так, один косметический концерн в Гамбурге запустил в производство 500 тонн дезинфицирующих средств для рук, которые будут поставляться в центральные учреждения и санитарные бригады, "пока в качестве пожертвования с прицелом производить еще больше товара с учетом реальных потребностей". Фирма по производству шин выпустила партию из тысячи резиновых изделий, которые будут безвозмездно переданы каретам скорой помощи. А один из главных немецких автоконцернов получил заказ от главы минздрава ФРГ Йенса Шпана произвести 200 тысяч респираторов высокой степени защиты FFP2 и FFP3.

В Союзе немецкой автоиндустрии признают, что у них заработала настоящая "биржа идей". Некоторые компании готовы даже отправить своих рабочих с временно закрывшихся заводов "на картошку" - помогать фермерам собирать урожай. Машиностроители нацелились на массовое производство масок, защитных очков, экипировки для медиков. Маски начали шить и многие текстильные предприятия и даже бренды нижнего белья.

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В этой благостной картине не обошлось без ложки дегтя. Основное производство многих фирм, например семейного предприятия из городка Вайнхайм в земле Баден-Вюртемберг, размещено за границей - прежде всего, в Китае, а также в Японии. Те же маски пользуются в Азии огромным спросом, поэтому переориентировать продукцию на внутренний рынок в критической ситуации оказалось попросту невозможным. Теперь немецким бизнесменам предстоит подумать над тем, как создавать продукцию под маркировкой "Сделано в Германии".

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