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22.03.2020 18:52
Рубрика: Экономика

Макароновирус

Как торговые сети реагируют на набеги покупателей
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 61(8115)
Испытав настоящий набег встревоженных покупателей, торговые сети вынуждены идти на неординарные меры, чтобы пополнить запасы. Они готовы забирать товары сами, перераспределять транспортные потоки, увеличивать число сотрудников. Но одного они не могут сделать точно - ускорить технологические сроки производства продуктов. Даже если сейчас попытаться резко увеличить производство птицы, то все равно потребуется 40 дней, чтобы ее вырастить. Но этого и не нужно: продуктов питания собственного производства в России более чем достаточно, мы не сможем съесть больше обычного, даже если сейчас забьем свои морозильники до отказа.
В "Перекрестке" дефицита гречки, макарон, мяса или туалетной бумаги не обнаружено. Заканчивающийся товар тут же подвозят из распределительного центра. Недостатка социально значимой продукции на складах тоже нет - погрузка, выгрузка и доставка в магазины проходит в штатном режиме. Магазины мониторятся в онлайн-режиме, и потоки товаров перераспределяются туда, где фиксируется особо повышенный спрос. Фото: Сергей Михеев/РГ

Существующих товарных запасов и мощностей по производству в России более чем достаточно для удовлетворения повышенного спроса на продукты питания, уверена вице-премьер Виктория Абрамченко. Чтобы подстраховаться, минсельхоз и минпромторг формируют дополнительный пул поставщиков продовольствия. В свою очередь, Федеральная таможенная служба и Россельхознадзор взяли обязательства создать условия для максимально свободного движения импорта продовольствия. Сами сети, по словам вице-премьера, перестраивают свои логистические схемы, чтобы успевать за повышенным спросом.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Наплыв покупателей в продуктовых магазинах достиг пика

По данным ретейлеров, наплыв покупателей в продуктовых магазинах пошел на спад. Так, в магазинах сети "Азбука вкуса" 18 марта сделали 220% плановой выручки, 19 марта - 180% выручки, рассказал президент компании "Азбука вкуса" Денис Сологуб в рамках "круглого стола" РБК Pro "Стресс-тест на коронавирус для бизнеса". На 18 марта товарные запасы "Азбуки вкуса" Сологуб оценивал в среднем в 26 дней, и это не так много. Ожидаемые всплески продаж на Новый год или 8 Марта в сети планируются заранее: товарная масса постепенно заказывается у поставщиков и наращивается в магазинах. Но сейчас произошел незапланированный скачок и в нетипичных категориях. Спрос на гречку и макароны вырос в 10 раз. Смели все заморозку и мясо. Поэтому ретейлеры перетягивают одеяло с одного направления на другое - например, урезая ассортимент и сосредоточиваясь на поставках большого объема самых ходовых товаров. Но поставщики не могут резко увеличить производство. Невозможно в разы увеличить производства мяса: бройлер выращивается в среднем 40 дней, поросенок - 175 дней.

Бройлер выращивается в среднем 40 дней, поросенок - 175 дней

По словам директора по корпоративным коммуникациям Х5 Retail Group Елены Конновой, компания увеличила количество поставок социально-значимых товаров со складов в магазины в 2-4 раза и стала выставлять некоторые товары в магазинах паллетами, чтобы обеспечить возросший на них спрос. "С логистикой помогают власти: оперативно организуются пропуски, идут навстречу по вопросе нагрузки на ось", - говорит Коннова. Сеть увеличила число сотрудников в магазинах, отменила все отпуска. Но если обеспечить быстро двукратный рост поставок есть ресурсы, в пять-шесть раз увеличить производство товара, найти дополнительный транспорт до складов, развезти продукцию по магазинам невозможно.

Фото: REUTERS/Gennadiy Novik
За неделю средний чек онлайн-магазинов продуктов питания вырос вдвое

Российские ретейлеры несут огромные издержки - на увеличение персонала для приемки и размещения дополнительного объема товаров, обработку торговых и складских помещений дезинфицирующими средствами, отметил глава минпромторга Денис Мантуров. Торговые сети предпринимают комплекс мер, чтобы сохранить устойчивость цепочки поставок, подтверждает представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. Увеличивается транспортный парк, нанимается дополнительный персонал, изменяются транспортные маршруты, сокращаются интервалы доставки продукции в магазины, увеличивается количество доставок и объем продукции, направляемой в магазины, с учетом изменений спроса за прошедший день. "Ретейл производит закупку продукции для хранения и поставок в торговые точки, постоянно восполняя запасы. При этом только текущих запасов товаров, если остановить любые закупки, хватит на несколько недель. Так что у производителей есть время, чтобы организовать дополнительные объемы производства той же птицы", - считает Власенко.

Но этого пока не требуется. Мяса птицы и свинины в России переизбыток. Только в 2019 году было произведено более 5 млн т мяса птицы и более 3,9 млн т свинины, указывает Виктория Абрамченко. А остатки зерна гречихи составили только в Алтайском крае 365 тыс. т. Запасы гречки есть еще более чем в 20 регионах страны. Остаток риса-сырца на перерабатывающих предприятиях в Краснодарском крае составляет более 180 тыс. т, еще 148 тыс. т риса-сырца имеется на складах аграриев. В России собрано около 200 тыс. т овощей в теплицах - на 33,6% выше, чем в 2019 году.

Серьезно наращивать производство продуктов питания для российских производителей невозможно технологически и не имеет смысла, уверен гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. "Мы не сможем съесть сильно больше, чем сейчас. Даже если сейчас мы забьем морозилки мясом, когда ажиотаж закончится, произойдет откат - сети будут испытывать недостаточный спрос. В конечном итоге все вернется в прежнее русло", - считает эксперт.

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