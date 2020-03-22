Другой метод отъема денег без применения насилия - сбор средств созданными на скорую руку липовыми фондами и прочими "гуманитарными" НПО якобы для "нужд медиков - борцов с коронавирусом". Причем на удочку ловкачей попадаются не только простые граждане, но и целые компании. В Руане, столице региона Нормандия, руководство фармацевтической фирмы купилось на предложение в интернете приобрести большое количество медицинских масок и водно-спиртового геля. Перевели на счет аферистов шесть миллионов евро, после чего те испарились, а фармацевты остались с носом.
А вот в регионе Пеи-де-ла-Луар на западе страны частная лавочка пыталась сбыть местным домам престарелых никем не сертифицированные "тесты быстрой диагностики COVID-19". К счастью, дирекция одного из этих заведений заподозрила неладное и предупредила региональное агентство здравоохранения, а то - полицейских. В отношении ловкачей открыто следствие. Французский закон наказывает подобных аферистов двумя годами тюрьмы и штрафом в полтора миллиона евро.