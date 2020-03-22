Если для большинства французов нынешняя эпидемия - тяжелое испытание, то для некоторых - возможность обогатиться на чужой беде. Так в департаменте Жиронда на юго-западе Франции объявились "бригады по борьбе с коронавирусом". Двое, а то и больше индивидуумов в комбинезонах, что используют на стройках, масках и резиновых перчатках предлагают местным жителям, отдавая предпочтение людям в возрасте и одиноким, провести "дезинфекцию анти-COVID-19" на дому. Заручившись согласием, одни разбрызгивают из ручного распылителя некую жидкость, а другие в это время прибирают к рукам ценные вещи и наличность.

Другой метод отъема денег без применения насилия - сбор средств созданными на скорую руку липовыми фондами и прочими "гуманитарными" НПО якобы для "нужд медиков - борцов с коронавирусом". Причем на удочку ловкачей попадаются не только простые граждане, но и целые компании. В Руане, столице региона Нормандия, руководство фармацевтической фирмы купилось на предложение в интернете приобрести большое количество медицинских масок и водно-спиртового геля. Перевели на счет аферистов шесть миллионов евро, после чего те испарились, а фармацевты остались с носом.

А вот в регионе Пеи-де-ла-Луар на западе страны частная лавочка пыталась сбыть местным домам престарелых никем не сертифицированные "тесты быстрой диагностики COVID-19". К счастью, дирекция одного из этих заведений заподозрила неладное и предупредила региональное агентство здравоохранения, а то - полицейских. В отношении ловкачей открыто следствие. Французский закон наказывает подобных аферистов двумя годами тюрьмы и штрафом в полтора миллиона евро.